Benzema: "¿Comparación con Giroud? No confundas un Fórmula 1 con un kart"

Instagram se ha convertido en la mejor plataforma para que los futbolistas muestren su día a día durante el confinamiento. Karim Benzema ha compartido desafíos e incluso un entrenamiento al completo con sus seguidores y ahora ha mantenido un encuentro con Ronaldo.

Pupilo y maestro llamaron en la famosa red social y algunas declaraciones no han tardado en dar mucho de qué hablar. "Justo les estaba diciendo a mis fans que me encantó el fútbol cuando te vi en televisión Para mí eres el mejor de todos. Me preguntaron también por Zizou, pero yo les dije que tú", comentaba Benzema

El brasileño, por su parte, señalaba que "la cuarentena nos está matando a todos". El actual '9' blanco siguió piropeando al que es su ídolo: "Para todos tú estás a un nivel que nunca uno va a alcanzar, te lo digo de verdad. Tenemos la misma posición, a veces intento hacer cosas pero es muy difícil hermano".

Ronaldo Nazario recogía el guante y comentaba entre risas que a Benzema todavía le quedan "muchas cosas por hacer". "Solo no me gusta cuando le marcas al Valladolid", señalaba el dueño del conjunto pucelano.

Comparaciones

Karim Benzema dejó la frase del día con una divertida comparación con su compatriota, el también delantero Olivier Giroud: "¿Comparaciones con Giroud? No confundas un Fórmula 1 con el Karting, soy Fórmula 1".

