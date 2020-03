Los 34 de Sergio Ramos: un capitán de presente y futuro para el Real Madrid

Este lunes Sergio Ramos cumple 34 años. Cumpleaños diferente. En confinamiento. En familia. Y sin partidos, algo que hace muchos años no le ocurría. A causa del coronavirus, tanto La Liga como la Champions League permanecen paradas, pero es que tampoco los futbolistas acuden a Valdebebas para entrenarse, sino que lo hacen desde sus respectivos domicilios siguiendo un plan ideado por Zidane y Dupont.

Sergio Ramos permanece en su casa desde que se implantase la cuarentena en el Real Madrid por el positivo de Trey Thompkins -jugador de la sección de baloncesto del club blanco- por coronavirus. Esa cuarentena ya ha finalizado, pero debido al Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España se continúa en todo el país con el confinamiento para detener la pandemia.

Este cumpleaños será distinto para un Sergio Ramos que se convirtió en primer capitán del equipo merengue después de la salida de Iker Casillas al Oporto. Desde entonces ha sido el gran líder e incluso antes ya se le veía dando la cara como si fuese el portador del brazalete. Para el recuerdo aquel gol en Lisboa con el que comenzaron los blancos el camino a La Décima.

Sergio Ramos, en un partido del Real Madrid con la camiseta azul Reuters

El futuro más próximo de Ramos es inevitable no ligarlo con el de su renovación. Desde hace ya varios meses se especula con cuándo se resolverá el acuerdo entre el central y el Real Madrid. La voluntad de ambas partes es la de continuar juntos, aunque la duda es cuántos años más firmará el internacional español.

Renovación deseada

En estos tiempos que se están viviendo, se habla de que el mercado de fichajes pegará un frenazo respecto a la tendencia de los últimos años. Desde el 2017, los precios no habían hecho otra cosa que dispararse, llegando a superarse la barrera de los 200 millones de euros. Pero esto está a punto de cambiar.

Los traspasos millonarios dejarán de ser la tónica en las ventanas de transferencia y ya se habla de que renovaciones como las de Messi por el Barcelona o Mbappé por el PSG pueden verse directamente afectadas. Sin embargo, la voluntad de Real Madrid y de Sergio Ramos es llegar a un acuerdo para mantener su vinculación.

Sergio Ramos celebra su gol de penalti al Celta de Vigo REUTERS

El actual contrato de Sergio Ramos con el Real Madrid vence en junio de 2021. El verano pasado, fue el propio capitán el que compareció ante los medios de comunicación para confirmar su lealtad hacia el club de Concha Espina y para remitir su deseo de que quiere acabar su carrera vestido de blanco.

"No, no me quiero ir del Madrid. Mi sueño ha sido y es retirarme aquí. Y el presidente lo puede decir, que siempre le he dicho que nunca me iría siempre y cuando tuviera contrato. Jugaría gratis aquí", confesó el propio futbolista ante los medios de comunicación el pasado mes de mayo.

Su continuidad daría una alegría a la afición que ve en Ramos a un capitán dentro y fuera del campo. El final de la carrera de Sergio se acerca cada vez más, pero el central muestra un físico y rendimiento sobresalientes y podría darle al Real Madrid todavía unos años buenos.

