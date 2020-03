Kane abre la puerta al Real Madrid: "Soy ambicioso, quiere ser un jugador top"

Antes del parón por causa del avance del coronavirus en Europa, así como en el resto del mundo, Harry Kane se preparaba para poder volver a jugar al fútbol en abril. El delantero es uno de esos jugadores que de reanudarse las distintas competiciones podrán disfrutar de más minutos de los esperados cuando cayeron lesionados.

Lo cierto es que a su vuelta Kane se encontrará un Tottenham fuera de la Champions League y sin opciones en la Premier. El internacional inglés siempre se ha mostrado muy comprometido con los spurs, pero ya comienza a mirar más allá y a saber que si continúa en el conjunto londinense puede que nunca esté entre los mejores del mundo.

Así lo ha declarado el propio Harry Kane durante un encuentro con Jamie Redknapp en el Instagram de Sky Sports. En esta conversación, el delantero inglés ha señalado por primera vez públicamente que no le importaría abandonar el Tottenham para poder convertirse en un "jugador top".

Harry Kane, en un partido del Tottenham Reuters

"Es una de esas cosas, que no podía decir que sí y que no podría decir que no. Amo a los spurs, siempre amaré a los spurs, pero siempre he dicho que si no siento que vamos en la dirección correcta, entonces no soy alguien que se quede allí por el simple hecho de hacerlo. Soy un jugador ambicioso, quiero convertirme en un jugador top", ha confesado el inglés.

El Real Madrid y otras opciones

Desde hace varios años el nombre de Kane ha estado ligado con los clubes más importantes de Europa. Pero si hay un equipo con el que se ha vinculado al delantero, ese es el Real Madrid. El británico es un goleador nato, algo que ha echado en falta el conjunto blanco en los últimos tiempos. Un ariete que, además, podría incluso compartir ataque con Benzema, de quien se dice que es un '9 y medio' más que un delantero centro puro.

El Real Madrid no estaría solo en la puja por Harry Kane. Si este está decidido a abandonar el Tottenham, otros equipos como el Manchester United o incluso la Juventus de Turín intentarían convencerle, ofreciéndole un sitio de estrella y un proyecto ganador. Sin embargo, parece que es el trece veces campeón de Europa el destino favorito del futbolista si decide salir, finalmente, de Londres. La puerta, tras muchos años, al fin está abierta.

