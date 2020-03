La Real Federación Española de Fútbol ha publicado la segunda parte de la rueda de prensa que los aficionados al fútbol han podido hacer al seleccionador nacional Luis Enrique enviándole vídeos con preguntas para que las respondiera públicamente. El asturiano ya dejó una serie de titulares en las respuestas que se hicieron públicas este viernes y no ha defraudado en esta segunda hornada.

Luis Enrique ha sorprendido con sus declaraciones sobre Sergio Ramos. El capitán de la selección es uno de los jugadores que más le sorprendió desde que entrena al combinado nacional. "Mi relación con Ramos es muy buena, como con el 99,9% de los jugadores. Sergio es el capitán. Solo le conocía de referencias y por haberme enfrentado a él. Cuando le conocí me quedé gratamente sorprendido, Por algo tiene el récord de internacionalidades. Me sorprendió su capacidad de liderazgo y sus cualidades personales", explicó el seleccionador.

También concretó que esa posición que ocupa, la de central, es la más importante dentro de un equipo. "A los centrales, como el balón suele estar en el campo del rival, les pido que estén muy atentos a las vigilancias, a las contras, a las coberturas, que presionen, que adelanten las líneas. A los centrales les pido mucho porque me gusta salir con la pelota jugada y eso supone un riesgo", argumentó Luis Enrique.

Luis Enrique se rinde a Sergio Ramos: "Me sorprendió su capacidad de liderazgo"

Eso sí, no quiso desvelar quién era su jugador favorito. "Si miráis las listas que yo hice, ya se ve un poco las ideas que tengo. Cuantas más opciones tenga, mejor. No puedo decir a un solo jugador porque los demás se podrían sentir molestos. No quedaría bien", sentenció el seleccionador.

Su partido favorito

Lo que no evadió fue cuáles son sus partidos favoritos. "Con el España - Malta, que lo viví en el salón de casa en Gijón, salté como un loco y recientemente la final del Mundial de Sudáfrica por cómo fue y por lo que significó. También la final de la Eurocopa ante Italia, que curiosamente me pilló de vacaciones allí y se lo tomaron con mucha deportividad", destacó Luis Enrique.

[Más información: El reestreno de Luis Enrique con España que no pudo ser: beneficiados, dudas y perjudicados]