El golpe imposible de Bale al golf en su jardín: el galés no pierde la magia durante el confinamiento

Gareth Bale, al igual que los demás futbolistas del Real Madrid, siguen de confinamiento en sus respectivas casas debido a la crisis sanitaria que ha provocado el coronavirus.

Muchos de ellos aprovechan este momento para entrenar y subir diferentes retos a sus redes sociales que se están haciendo virales para que otras personas lo intenten lograr.

El galés ya demostró hace unos días de lo que es capaz con un palo de golf en su mano. El extremo del Real Madrid publicó en su cuenta personal de Instagram un vídeo en el que se le puede ver golpeando con uno de sus palos de golf una pelota y metiéndola en al agujero del rollo de papel higiénico.

El nuevo golpe 'imposible de Bale al golf

Ahora ha querido demostrar que existen pocos jugadores de fútbol que juegan como él al golf. En esta ocasión, el '11' blanco firmó un auténtico putt, con una caída casi imposible que leyó como él mejor sabe, en el jardín de su casa para lograr el último reto de golf viral en las redes sociales.

Bale mira el futuro

Gareth Bale comienza a mirar al futuro más allá del fútbol. En declaraciones para Wales Online, el futbolista del Real Madrid ha desvelado cuál es su siguiente proyecto después de haber abierto el Eleven's. Este será su segundo bar- restaurante, el Par 59, que contará además con un mini golf.

"Siempre me enfoqué en mi fútbol y no bebía, así que nunca salí demasiado. Por eso creo que al tener estos negocios, como el Par 59, puedes socializar con personas a las que les gusta salir. Reúne a todos y les da a todos la opción de divertirse en una salida nocturna. Eso es lo que estamos intentando, reunir a todos, les guste beber o no, o si simplemente les gusta jugar al golf", ha comentado el extremo.

