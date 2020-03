Hazard hace balance de su etapa en el Real Madrid: "Seré juzgado en la segunda temporada"

Eden Hazard concede su primera entrevista después de su lesión y de tener que pasar por quirófano, el pasado 5 de marzo, en Dallas. En declaraciones para RTBF, el futbolista del Real Madrid hace balance de su primer curso vistiendo la elástica blanca y lanza un claro mensaje: será juzgado por su segunda temporada.

También habla sobre la situación que se vive ahora mismo a causa del coronavirus. Las competiciones deportivas están paradas y los futbolistas deben continuar con el trabajo diario en sus respectivos domicilios. El '7' del Real Madrid revela que mantiene contacto continuo con Zidane y que este tampoco sabe cuándo podrán volver a competir.

Para finalizar volvió a hablar sobre su experiencia en el club de Concha Espina. Una experiencia que define como muy buena en una temporada que le ha servido de adaptación a un nuevo país, equipo y vestuario. Pese a ello, por ese lastre de lesiones que ha tenido, considera que esta campaña ha sido "mala" para él.

¿Cómo está?

"¡Estoy bien! Sin salir de casa, cuidándome. Voy mejor, me quitaron los puntos hace una semana. Aquí trabajo un poco más duro. ¡Puedo andar así que todo va bien!".

Eden Hazard, en un entrenamiento del Real Madrid

Eurocopa... a 2021

"Esperaba llegar, así que me decepcionó que se aplazara. Tenía planeado jugarla, me operaron hace unas semanas. Todos tendremos un año más en 2021, lo cual es una pena, pero mi tobillo me permitirá volver a estar en forma. Creo que para la afición es difícil porque quiere ver un torneo internacional cada verano, para ellos es una pena. Pero creo también que hay prioridades en la vida que obligaban a cancelar. Somos como todos los demás, esperaré hasta el año que viene".

Iba a llegar seguro

"Iba a llegar, a hacer lo que fuese necesario para estar en forma desde los primeros partidos. Debería haber trabajado mucho para ello, pero desde que me lesioné ya había hecho mucho... Habría llegado en buena forma pasase lo que pasase. Hubiera tenido falta de ritmo, claro, pero la calidad no se pierde (risas y guiño de ojo)".

Volver a jugar

"Estoy esperando. Ayer me llamó Zidane y tampoco lo sabe. Lo que podemos hacer es mantenernos en forma, todos los jugadores tienen recursos para ello. No sabemos si la Liga se reanudará, esperemos que haya un buen final de temporada y se pueda jugar. Si no, todos nos sentiremos decepcionados, pero las cosas son como son".

Eden Hazard EFE

Coronavirus

"No digo que no pueda contagiarme, pero estoy dentro de casa, no viene nadie, no podemos ver a nadie... Tengo un poco de miedo, como todos los demás, pero tengo especialmente a transmitirlo a los demás, eso es lo más delicado. Tenemos personas para cuidarnos. Me preocupan las personas más débiles, que tienen más problemas, sí".

Balance con el Real Madrid

"Mi primera temporada en el Madrid es mala, pero no todo es malo. Es una temporada de adaptación. Seré juzgado en la segunda. Depende de mí estar en buena forma el próximo año. El grupo es bueno, he conocido a nuevas personas. Para mí es una gran experiencia. Todavía tengo cuatro años de contrato, espero estar en buena forma".

