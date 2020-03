Isaac Rojas, preparador de élite: "Hazard y Asensio corren más riesgo de lesionarse tras el parón"

Las grandes ligas y competiciones echaron el cierre temporalmente hace unos días debido a una pandemia que día tras día está produciendo más contagios y muertes en cualquier parte del mundo: el coronavirus.

La Liga, la Premier, la Serie A y la Champions League no volverán a escena hasta que el Covid-19 lo permita. Todo ello sumado al aplazamiento de la Eurocopa de este verano al próximo año y a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que, a la espera de saber la nueva fecha, el COI decidió tomar dicha decisión este domingo.

Tras las quejas de numerosos deportistas afirmando que los JJOO deberían aplazarse debido a que muchos de ellos están en sus casas sin poder salir a la calle a entrenar a consecuencia del confinamiento en sus respectivos países por el coronavirus -lo que iba a provocar mucha desigualdad a la hora de competir-, el COI decidió aplazar la cita olímpica por lo anteriormente mencionado y por la pandemia del Covid-19 que día tras día va causando muchas muertes.

A su vez, las presiones también de federaciones deportivas de varios países, como por ejemplo, las de fútbol, atletismo, natación o triatlón en España, han hecho que finalmente los JJOO no vayan a tener lugar, como estaba previsto, del viernes 24 de julio al viernes 9 de agosto.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Isaac Rojas entrenador de deportistas de élite profesionales y director del centro Health Space sobre cómo van a volver los deportistas tras este parón, además de asegurar asegurando que "se está tardando en aplazar los JJOO. "La salud está también en juego", ha expresado.

¿A qué te dedicas exactamente dentro del centro?

Tenemos diferentes centros. Uno en Tenerife, muy enfocado al ámbito de cualquier ejercicio físico y a la rehabilitación de las lesiones. En otro, solo ejercicio para aquellos sin ningún tipo de dolencia y para conservar el estado de saludo. También soy entrenador de deportistas profesionales de élite y el responsable y director académico de Wellness Institute de Technogym, una de las principales marcas patrocinadoras de los JJOO.

¿Cómo estáis viviendo estos día de cierre total?

Trabajando todos desde casa. Tenemos un software donde gestionamos el rendimiento deportivo y los entrenamientos, teniendo contacto a diario entre nuestros clientes. Además, este sábado cerramos un acuerdo con el Comité Paralímpico Español para dar soporte a todos los deportistas canarios a través de Wellness Institute.

¿Qué piensas de los JJOO de Tokio?

Que el aplazamiento se tiene que anunciar ya. Existe mucho estrés y ansiedad en los deportistas y cuerpo técnicos debido a la incertidumbre de no saber cuándo sabrán si van o no o directamente de saber cuándo competirán o cuando acabará este parón. Cada día que pasa pierden rendimiento físico. Están pasado por situaciones insoportables. Este verano, cuando el virus deje tranquilos a los países del hemisferio norte, a los del sur no lo hará. No tiene sentido que se celebran los JJOO, ya que para que tengan lugar debería existir y crear una vacuna anti coronavirus. Muchos están diciendo que puede haber un nuevo brote en un futuro cuando vuelva el frío, por lo que sin vacuna nos enfrentamos al mismo problema. Sin cura, la vulnerabilidad va a seguir existiendo. ¿Por qué no vamos a poder dejar ir, por ejemplo, a la gente mayor y que viaja a Tokio? Los valores del olimpismo tienen que ponerse a un lado para preservar la salud de la humanidad.

¿Cómo perjudica este parón a los deportistas de élite?

El nivel de pérdida de forma física por la inactividad provocada por el coronavirus dependerá del tipo de deporte y no se podría empezar una liga con normalidad después de varios meses de parón. Los deportistas profesionales pierden de promedio entre un 3 y un 4 por ciento de rendimiento específico en cada semana sin poder entrenar con normalidad, debido a la cuarentena.

Cuando la competición vuelva, ¿hay mucho riesgo de lesión?

Sin unos buenos entrenamientos, sí. Las ligas no se pueden empezar con normalidad cuando el parón acabe.

¿Se puede correr mucho riesgo si juegan directamente?

Sí. El parón puede hacer que la salud de los deportistas corra peligro cuando vuelvan a competir.

Hazard y Asensio están lesionados, ¿ellos corren aún más peligro?

Sí. Quien no entrena, se desentrena y si en el proceso de entrenamiento te ha acompañado la inadecuada recuperación de una lesión, todo es peor. Estos deportistas no pueden ir con su fisioterapeuta ni a su salas de rehabilitación, por lo que todavía aún es mayor el peligro. Todo ello implica que se arriesgarán a una nueva lesión con bastante facilidad. Queda claro que en jugador que no se ha lesionado durante toda la temporada tiene menos riesgo de lesionarse que, por ejemplo, en este caso Asensio y Hazard que actualmente están en un proceso de recuperación de sus respectivas lesiones

¿Sirve de algo entrenar en casa?

Sí, pero no tiene nada que ver a si uno entrena fuera de ella. El parón en casa está tirando cada semana que pasa por suelo el rendimiento atlético.

