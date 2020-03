Reguilón no aclara su regreso al Madrid el próximo año: "Me siento muy querido en Sevilla"

Sergio Reguilón sigue con su año de progresión en el Sevilla. El jugador del Real Madrid salió cedido al club hispalense con la intención de dar un salto de cualidad que le permitiera regresar al máximo nivel y con la experiencia de un año en la élite jugando regularmente, así como haciendo su piel más dura en Europa.

El lateral izquierdo ha hablado sobre sus planes de futuro en una entrevista en el portal sevillista Muchodeporte.com y ha dejado todas las puertas abiertas. "No tengo ninguna queja de nada, de la ciudad, del club, de los compañeros... Me siento muy querido. Nunca se sabe. Quién sabe lo que va a pasar en el futuro...". Eso sí, para ganar La Liga, cuando vuelva la competición, lo tiene claro: "Yo por mí, ojalá la gane el Madrid".

Reguilón se verá ante una situación complicada si el 30 de junio, momento en el que acaba su cesión, no ha terminado La Liga. "No se sabe cómo estará la situación dentro de una semana o dos. Están subiendo los casos y no se debe jugar con estos temas. La decisión, que la tome otro. Vaya marrón...", explicaba el jugador ante un problema que ha provocado el coronavirus al que todavía no han encontrado solución ni la Federación ni LaLiga.

Sergio Reguilón, contra el Real Madrid EFE

Su temporada en Sevilla

El jugador ha sido muy crítico con su rendimiento. "Empecé bien. Cuando empiezas alto te exigen ese nivel siempre, lógico. Todos los jugadores tenemos momentos buenos y malos. Pasé por partidos de no estar acertado, pero en los últimos tres encuentros hice un trabajo mental, de decir 'joder, eres bueno'. Estuve concentrado y creo que he hecho partidos bastante buenos. Ahora se ha cortado esto, pero es un mal que nadie puede controlar", comentaba el jugador del Sevilla.

"No perdí la confianza, pero al no salir las cosas piensas más de la cuenta... Tienes que creer en ti mismo. Si no crees en ti mismo, ¿quién lo va a hacer? Esto es fúbol de élite. Si no estás en el momento que tienes que estar, pasa otro, y otro, y otro... Creo que reaccioné a tiempo", sentenció un Reguilón muy consecuente con su momento malo en un punto de la temporada.

