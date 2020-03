La lucha de Lorenzo Sanz contra el coronavirus: "Todo sigue igual, cada vez con menos fuerzas"

La familia de Lorenzo Sanz espera un "milagro" en la pelea contra el coronavirus. El expresidente del Real Madrid está hospitalizado desde el pasado martes y se encuentra en estado grave. A sus 76 años es uno de los miles de contagiados en España durante la pandemia y se encuentra intubado y sedado.

Desde que fuera hospitalizado y tras empeorar su situación, sus hijos han ido actualizando su estado a través de las redes sociales. Ninguno pierde la esperanza, pero reconocen la delicada situación en la que se encuentra su padre. Lorenzo Sanz hijo no ha dado buenas noticias este sábado.

"Todo sigue igual. Luchando como el campeón que es, aunque cada vez con menos fuerzas después de dos días dándonos nulas esperanzas. Que el aliento que estamos dando todos haga que ocurra el milagro", escribió en Twitter.

Lorenzo Sanz padre está en la UCI del hospital Fundación Jiménez Díaz tras pasar varios días con fiebre y teniendo dificultad para respirar. Se le diagnosticó una neumonía bilateral provocada por el coronavirus. Además, sufrió una complicación renal.

Lorenzo quiso mandar el pasado jueves un bonito mensaje a su padre por el Día del Padre: "Hoy es un día del padre especial porque no estás entre nosotros pero sabemos que estás luchando como el campeón que eres. Estamos orgullosos de ti, lo que tú has conseguido saliendo de una familia humilde no lo hace nadie. No sabes la cantidad de gente que tienes pendiente de ti y lo que te quiere pero sobre todo mamá y los hermanos y tus nietos deseamos volver a estar contigo. Vamos papá. Te queremos", escribió entonces Lorenzo.

