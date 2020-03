Brahim y su cuarentena: "En el Real Madrid esperan que se solucione rápido"

El Real Madrid está en cuarentena desde la semana pasada cuando Trey Thompkins dio positivo por coronavirus. Todo el club, desde la sección de baloncesto a la de fútbol, fue enviado a sus casas, donde desde entonces pasa los días confinado. Los chicos de Zinedine Zidane recibieron un plan de entrenamiento confeccionado por el preparador físico, Gregory Dupont, pero tienen que cubrir el tiempo libre con otras actividades.

A muchos se les está viendo encontrar en los videojuegos su vía de entretenimiento. Es el caso de Brahim Díaz, al que se le ha visto incluso compartir equipo con Thibaut Courtois en algunos de los streamings que ha hecho en Twitch. Brahim ha contado en el podcast Sports&Life&Home cómo combate el aburrimiento durante su confinamiento.

"Me entreno, estoy con la familia jugando y luego mi tiempo libre, que eso no me lo quita nadie. Ahí juego al Fortnite, que me he vuelto un pro porque básicamente nunca he jugado tanto", dice.

El miércoles, miles de personas se congregaron en el canal de Courtois para ver al belga jugar al Fortnite haciendo equipo con Fede Valverde y el propio Brahim. En un ambiente distendido y diferente al que se les suele ver, los futbolistas del Real Madrid dejaron varios momentos muy divertidos.

"Desde el club nos piden que sigamos entrenando, que sigamos preparando físicamente y que mentalmente estemos fuertes, que esperan que se solucione rápido. Todos tenemos un plan de trabajo individual en el que hay variedad de cosas”, señaló sobre el trabajo físico, que no ha descuidado ninguno.