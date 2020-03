Lewandowski: "Cristiano y Ramos me dijeron que fichara por el Madrid"

En medio de esta crisis del coronavirus, el delantero del Bayern de Múnich, Robert Lewandowski, ha concedido una entrevista al diario Sport en la que ha repasado varios aspectos de su carrera deportiva, desde que empezara a darle patadas a un balón siendo un niño hasta convertirse en uno de los referentes del fútbol mundial.

Respecto a su situación actual, el polaco asegura que está "en uno de los mejores clubes del mundo, sé que puedo ser feliz aquí. Lo que tenemos es de un nivel muy alto, desde la plantilla a la ciudad deportiva". Y reconoce que "todo es más fácil jugando en un club como éste".

También habló de los rumores entorno a su fichaje por el Real Madrid. Reconoció que, en su día, tras un partido entre el club blanco y el Bayern de Múnich, Cristiano Ronaldo y Sergio ramos le dijeron "tú tienes que jugar con nosotros". Pero asegura que "puedes ir a a la liga española o a cualquier otro país, otro gran club, pero para mí no es lo más importante. Dónde estoy he sido capaz de llegar a mi máximo nivel y sigo con ganas de continuar haciéndolo bien".

Lewandowski celebra un gol con el Bayern Reuters

Lewandowski es el actual pichichi de la Bundesliga. Lleva 25 tantos en 23 partidos con un promedio goleador de 1.09 goles por partido. Asegura que lo de marcar le viene desde pequeño. Para mí era muy natural, me encanta golear y hacerlo a menudo. De niño también jugaba en el centro del campo, en las dos bandas, pero lo mío era ayudar al equipo marcando", reconoce. Y confiesa que, a sus 31 años, "no ha cambiado ni las ganas de marcar ni la sensación tras hacerlo".

No es casualidad que actualmente sea uno de los mejores delanteros del mundo. Robert confiesa que, desde pequeño "sabía que tenía que hacerlo paso a paso". "Mi sueño era jugar en los grandes estadios con 80.000, 90.000 espectadores. Ese era mi sueño. Cuando era joven, en mi país, Polonia, no teníamos ningún jugador top, así que me fijé en los mejores jugadores del mundo y pensé, 'Ok, soy de Polonia, de Varsovia, pero ¿por qué los jugadores de Polonia no pueden llegar a ser los mejores?'", confesaba. Y así fue.

