Jovic, tras saltarse la cuarentena: "Pido perdón si de alguna manera he hecho daño a alguien"

La noticia saltaba en Serbia después de conocerse que Luka Jovic se encontraba en el país. Lo llamativo viene porque el delantero del Real Madrid se encuentra en periodo de cuarentena, como el resto de jugadores y trabajadores del club blanco tras el positivo por coronavirus de Trey Thompkins.

Después del revuelo que se ha montado, el propio Jovic ha difundido unos mensajes en su cuenta personal de Instagram para explicarse: "Considerando que la situación en el mundo y en nuestro país es muy difícil, como hace tiempo que no se recuerda, tengo que expresarme y mandar ánimos a todo el mundo".

"En primer lugar, me da mucha pena que yo sea el tema principal estos días, y me da pena que constantemente se escriba sobre mí y no sobre los protagonistas principales en la lucha contra esta crisis, que son los doctores y todos los que trabajan en la sanidad", continúa el mensaje.

jovic

"En Madrid mi test del Covid-19 dio negativo. Por eso decidí viajar a Serbia, ayudar y dar apoyo a nuestra gente, además de estar cerca de mi familia, con el permiso de mi club", añade el delantero para después mostrarse muy crítico: "Cuando llegué a Serbia, me hicieron el test y salió negativo.Me da mucha pena que algunas personas no hayan cumplido profesionalmente con su trabajo y no me hayan dado instrucciones concretas de cómo debía comportarme durante mi aislamiento".

Las disculpas de Luka

Para finalizar, Jovic sí que quiso pedir perdón a aquellos que se hayan sentido en peligro por su decisión: "En España está permitido acudir a hacer la compra o adquirir productos en farmacias, lo que no ocurre aquí. Pido perdón a todo el mundo si de alguna manera he hecho daño o puesto peligro a alguien. Espero que juntos podamos superar todo esto. Todo mi apoyo, Serbia, saldremos todos juntos".

