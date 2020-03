"Haaland y Mbappé no necesitan estar al mismo tiempo en el Real Madrid"

Haaland se ha convertido en uno de los futbolistas de moda. Aún es una promesa, pero comienza a abrirse paso en las agendas de los grandes clubes de Europa y acaparar cada vez un mayor número de portadas. Sobre él y su futuro ha hablado un viejo conocido del madridismo, Steve McManaman.

En su columna en HorseRacing.net, el exfutbolista inglés ha comentado que, en su opinión, todavía es pronto para que Erling Haaland abandone el Borussia Dortmund y acepte un desafío como el que puede suponer fichar por el Real Madrid el próximo verano.

"Es demasiado pronto para que él deje el Borussia Dortmund. Parece estar feliz y, lo que es más importante, está jugando regularmente y marcando goles", ha comentado un McManaman que ha lanzado este consejo al joven delantero: "Debería quedarse, debería jugar y debería tener un par de años más en su haber allí".

Haaland, en el banquillo del Borussia Dortmund Reuters

"Debería cambiar de aires cuando sea un jugador más experimentado, después de jugar unos 200 partidos con el Dortmund y jugar 20, 30 o más encuentros en la Champions League. Eso es lo que debería hacer", es otro de los consejos que ha apuntado McManaman en su columna.

Haaland y el Real Madrid

El inglés ha puesto un ejemplo sobre el porqué no debe vestir ya de blanco: "No puede simplemente saltar del barco e irse al Real Madrid. Ya veis lo que le ha pasado a Luka Jovic esta temporada. Apenas ha pateado un balón para el Real Madrid después de haber tenido una temporada maravillosa el año pasado en Alemania".

Además, no se ha olvido de otra de las grandes figuras del panorama: Kylian Mbappé. "Haaland no necesita esa presión. Además de eso, he oído que el Real Madrid está interesado en Kylian Mbappé, por lo que ambos no necesitan estar allí al mismo tiempo", ha finalizado Steve McManaman.

