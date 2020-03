Ibai Llanos juega con Courtois: del "has perdido las orejas" al "con Keylor nos iba mejor"

Ibai Llanos ha vuelto a protagonizar na divertida partida de Fortnite con futbolistas profesionales. En esta ocasión, el famoso caster español tuvo como invitados en su streaming a Thibaut Courtois y Sergio Reguilón. El parón en el fútbol por la crisis del coronavirus ha permitido ver al guardameta belga en su faceta más divertida a través del online del videojuego del momento.

Ibai, como siempre, no se cortó y bromeó tanto con Courtois como Reguilón, que además estuvieron acompañados por un amigo del belga, Manucho. Ya desde el primer momento se vio al guardameta del Real Madrid en su faceta de vacilón y se metió con Ibai y sus orejas.

"Ibai, he escuchado que has perdido las orejas. ¿Eso es cierto?", le dijo Courtois a un Ibai que no daba crédito. Este solo fue uno de los momentos divertidos y es que en otro de ellos, el que 'pilló, fue el belga. Ibai le preguntó a su amigo Manucho que si le gustaba Courtois como portero. Su respuesta no pudo ser mejor: "Con Keylor estábamos mejor". Ibai no se pudo contener la carcajada.

Me pongo a jugar al Fortnite con Courtois



Minuto 2:



Yo ya no puedo más pic.twitter.com/ApggywhLSM — Ibai (@IbaiLlanos) March 13, 2020

Reguilón se abrirá un canal

Courtois y Reguilón sacaron su lado más troll junto a uno de los personajes de moda del mundo del videojuego en España. También apareció el famoso youtuber TheGrefg. Courtois confesó que está "viciado" al Fórmula 1 y Reguilón que pretende abrirse un canal estos días para entretenerse durante el parón por el coronavirus.

