Bale se prepara para un futuro sin fútbol: "No voy a jugar para siempre"

Gareth Bale comienza a mirar al futuro más allá del fútbol. En declaraciones para Wales Online, el futbolista del Real Madrid ha desvelado cuál es su siguiente proyecto después de haber abierto el Eleven's. Este será su segundo bar- restaurante, el Par 59, que contará además con un mini golf.

"Siempre me enfoqué en mi fútbol y no bebía, así que nunca salí demasiado. Por eso creo que al tener estos negocios, como el Par 59, puedes socializar con personas a las que les gusta salir. Reúne a todos y les da a todos la opción de divertirse en una salida nocturna. Eso es lo que estamos intentando, reunir a todos, les guste beber o no, o si simplemente les gusta jugar al golf", ha comentado el extremo.

El objetivo de Bale es poder acabar su actual contrato con el Real Madrid y después, probablemente, colgar las botas. Al contrario que otros compañeros de profesión como Cristiano Ronaldo, en los planes de 'El Expreso de Cardiff' no figura la opción de jugar hasta los 40 años.

El fútbol no es para siempre

En el mismo medio de su país, Gareth Bale ha confesado que tiene otros planes para el momento de su retirada: "No voy a jugar fútbol para siempre, así que estamos interesados en hacer este tipo de cosas, especialmente en Gales, ya que queremos que Cardiff, donde nací, crezca tanto como podamos".

Gareth Bale en el Santiago Bernabéu REUTERS

Hace tan solo unos meses, el propio Bale ya confesaba que además de pensar en el fútbol, estaba en un punto en su vida en el que sus miras iban más allá. A sus 30 años, el '11' blanco ya ve el momento de colgar las botas cada vez más cerca. Y será entonces cuando, como ya ha dicho, podrá disfrutar de su gran pasión sin miramientos: "Mi retiro me lo imagino en un campo de golf".

El contrato de Bale con el Real Madrid vence en junio del año 2022. Mucho se ha especulado con su posible salida, pero el jugador está determinado a continuar en el Santiago Bernabéu pese a su complicada situación. El extremo apenas entra en los planes de Zidane y su última aparición fue el pasado 26 de febrero contra el Manchester City.

