Luka Jovic, en riesgo: "Utilicé los mismos equipos que un jugador con coronavirus"

El Real Madrid se encuentra en cuarentena después de que el jugador de la sección de baloncesto Trey Thomkins haya dado positivo en el test de coronavirus. Así se lo han comunicado a los jugadores de la plantilla blanca en la mañana de este jueves. Cuando han acudido a Valdebebas para realizar la sesión de entrenamiento, el club ha pedido a todos los jugadores que se suspendían los entrenamientos sin fecha oficial de regreso.

Así lo ha confirmado el delantero del equipo blanco en unas declaraciones a B92 al afirmar que fueron "al entrenamiento esta mañana, pero vinieron del club y dijeron que no teníamos entrenamiento ni nada durante las próximas dos semanas. Todos debemos estar en casa y no abandonar Madrid".

Además, ha confesado que ha estado utilizando el mismo material de entrenamiento que Trey Thomkins: "Desde que me lesioné y no entrené durante los últimos dos o tres días, he usado los mismos grupos de recuperación que un jugador con coronavirus". Aunque asegura que, de momento, se siente "realmente bien, no tengo síntomas. Estamos esperando la decisión del club", finalizó.

Jovic y Casemiro, en un entrenamiento del Real Madrid

Comunicado del Real Madrid

Poco después de conocerse la noticia del positivo de Trey Thomkins, el Real Madrid emitía un comunicado explicando la situación que atraviesa el club:

"Real Madrid C. F. comunica que un jugador de nuestro primer equipo de baloncesto ha dado positivo tras las pruebas realizadas de coronavirus COVID-19.Desde este momento se ha efectuado la recomendación de permanecer en cuarentena tanto al primer equipo de baloncesto como al primer equipo de fútbol, dado que las dos plantillas comparten instalaciones en la Ciudad Real Madrid.

Asimismo, se ha decidido cerrar las instalaciones de nuestra ciudad deportiva y se recomienda también que permanezca en cuarentena todo el personal del Real Madrid que presta sus servicios en la Ciudad Real Madrid. Los partidos que estaban previstos para hoy y mañana, correspondientes a la Euroliga de baloncesto y LaLiga de fútbol, no se disputarán".

