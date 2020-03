El Santiago Bernabéu cierra sus puertas: la última vez que el Real Madrid jugó sin su afición

El Real Madrid - Eibar, correspondiente a la jornada 28 de La Liga, se celebrará sin público en el Santiago Bernabéu después de la decisión tomada entre los distintos organismos públicos. El Gobierno ya señaló el lunes que se tomarían las medidas necesarias ante el gran aumento de personas infectadas y fallecidas por el coronavirus.

Después de anunciar que el Sevilla - Roma se disputaría sin público ha llegado el anuncio de que lo mismo ocurrirá con los partidos del campeonato doméstico. Entre ellos un Real Madrid - Eibar que abre la próxima jornada liguera el viernes 13 de marzo a las 21:00 horas en el estadio de Concha Espina.

Hay que remontarse al año 1987 para ver el último duelo que se disputó en el templo blanco sin aficionados en las gradas. Aunque en aquella ocasión la causa fue muy diferente. La UEFA sancionó por aquel entonces al Real Madrid por el pisotón que Juanito propinó a Matthaus la temporada anterior en la eliminatoria de semifinales ante el Bayern Múnich.

La leyenda del conjunto blanco pisó la cabeza del alemán cuando este estaba tendido sobre el césped. El Real Madrid se vio superado por la situación, el resultado (cayeron 4-1 en el Olímpico de Múnich) y también por las controvertidas actuaciones del colegiado Robert Valentine. Esta tensión llevó a Juanito a realizar esta fea acción después de que Matthaus y Chendo acabasen por los suelos tras un lance del juego.

Pisotón de Juanito a Matthaus en la Copa de Europa d1986/1987

"Ha sido la mayor torpeza que he cometido en mi vida", dijo después del encuentro un arrepentido Juanito. Mientras que el técnico del Real Madrid Leo Beenhakker puso de relieve las injusticias cometidas durante el choque: "El árbitro ha sido muy injusto, ya que dejó de señalarnos un claro penalti que le hicieron a Butragueño y pitó otro a los alemanes que no existió, aunque he de reconocer que perdimos los nervios y la disciplina".

En la vuelta siguieron los altercados. Los ultras del Real Madrid, que por aquellos años podían entrar al Santiago Bernabéu sin problemas, lanzaron bengalas y una de ellas alcanzó al portero del Bayern Jean Marie Pfaff. Esto fue motivo de retraso del inicio, el cual acabó disputándose. Pero que traería consecuencias para los merengues de cara al curso siguiente.

A puerta cerrada

La UEFA abrió una investigación por los hechos sucedidos tanto en el partido de ida como en el de vuelta en el Santiago Bernabéu y decretó el cierre del estadio durante dos partidos en cualquier competición continental, además de que estos duelos tampoco podrían ser retransmitidos ni por radio ni por televisión.

También se sancionó a Juanito hasta el 31 de junio de 1992 sin jugar torneos europeos y sin poder participar tampoco con la selección española. Sin embargo, el Real Madrid presentó un recurso en el que lamentó la acción de su '7', pero en el que también destacó que Matthaus no presentó ninguna herida en la cabeza.

Finalmente, el máximo estamento del fútbol europeo tomó una nueva resolución según la cual el equipo blanco jugaría a puerta cerrada el primer duelo de la Copa de Europa y el segundo lo haría a más de 300 kilómetros de la capital española. Así fue como aquel 16 de septiembre de 1987 el Santiago Bernabéu albergó un Real Madrid - Nápoles sin público en las gradas.

El partido del silencio

Así se denominó al encuentro entre españoles e italianos. A la cabeza de la expedición del Nápoles llegó un Maradona que venía de haber sido el mejor en el Mundial de 1986. Sin público pero con pancartas desplegadas a lo largo del estadio como forma de animar a los futbolistas merengues. Aquel duelo 'del silencio' acabó con la victoria del Real Madrid por 2-0, con goles de Míchel -de penalti- y de Tendillo.

"Era una sensación fantasmagórica sin escuchar nada desde la grada.Lo que sí oías eran los bufidos de los defensas cuando te llegaban por detrás", dijo Santillana tras el partido. Esa extraña sensación se repetirá 32 años después, pero esta vez por la amenaza creciente del coronavirus en España y en el resto del mundo.

