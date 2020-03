Guardiola: "No me gustaría jugar sin público ante el Real Madrid, no tiene sentido"

El fútbol continúa en la mayoría de países, pero en varios ya se ha tomado la medida excepcional de jugar los próximos partidos a puerta cerrada ante el avance del coronavirus. En España al menos las dos siguientes jornadas se disputarán sin público en las gradas y esto podría ser solo el principio.

En Inglaterra, este miércoles se enfrentan Manchester City y Arsenal, duelo correspondiente a la Premier League. En la previa ha comparecido ante los medios de comunicación Pep Guardiola. El técnico catalán ha mostrado su disconformidad ante la alternativa de continuar con las competiciones, pero que se juegue sin la afición animando en los estadios.

"¿Tiene el fútbol sentido sin espectadores? Nosotros hacemos nuestro trabajo para ellos. Si la gente no puede venir al estadio, no tiene sentido jugar. Seguiremos lo que nos digan, pero no me gustaría jugar sin público ni en la Champions -Real Madrid- ni en la Premier", argumentaba un enfadado Guardiola.

Pep Guardiola durante el derbi ante el Manchester United EFE

Preguntado sobre si recordaba la última vez que jugó sin aficionados viéndole, el de Sampedor ha tirado de humor para decir: "Creo que cuando era niño en el colegio...". Por el momento, algunos duelos de esa vuelta de los octavos de final de la Champions League ya se ha confirmado que se jugarán sin público por la pandemia procedente de China, aunque todavía no se sabe nada sobre el duelo entre Manchester City y Real Madrid.

Todo por decidirse

Los de Zidane cayeron por 1-2 en el Santiago Bernabéu. Un resultado favorable para el conjunto citizen, pero no definitivo. Cualquier victoria por diferencia de dos goles o de uno a partir del 2-3 da el billete de los octavos de final al trece veces campeón de Europa. Para saber lo que ocurrirá aún hay que esperar a lo que pase en el Etihad Stadium el próximo martes 17 de marzo.

