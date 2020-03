Las tres ocasiones en las que Hernán Crespo pudo acabar en el Real Madrid

Hernán Crespo cuenta con varios éxitos a lo largo de su trayectoria en el fútbol: segundo máximo goleador de las eliminatorias mundialistas sudamericanas, cuarto máximo goleador en la historia de la selección argentina, uno de los cuatro argentinos con más de 200 goles en Europa y máximo goleador en la historia del Parma.

El delantero pasó por equipos como River Plate, Parma, Inter, Milan o Chelsea. Pero su carrera podría haber sido muy diferente de haber pasado también por las filas del Real Madrid. Ni una ni dos, sino hasta en tres ocasiones pudo acabar en el club blanco, tal y como relata en una entrevista con The Tactical Room.

La primera vez llegó en el año 2002. El conjunto merengue estaba buscando un galáctico para su delantera. Él era una de las opciones, pero finalmente el Real Madrid acabó haciéndose con los servicios de Ronaldo: "En 2002 jugaba en Lazio y era Ronaldo o yo para ir al Madrid. Llevaron a Ronaldo y fui a reemplazarlo al Inter. Si Ronaldo se hubiera quedado en el Inter yo habría fichado por el Real Madrid".

Hernán Crespo en su etapa en el Inter.

Después de la oportunidad frustrada de llegar al Santiago Bernabéu, firmó por el Inter de Milán. Pero más adelante volvió a aparecer el Real Madrid en su camino. Fue en el año 2009 cuando estuvo más cerca de acabar vistiendo la camiseta blanca. Pero el contrato solo era de seis meses y esto le llevó a ser él el que rechazase la oferta.

"La segunda fue en enero de 2009, la primera temporada de José Mourinho en el Inter. Me vino a buscar el Real Madrid, pero me hacían un contrato solo por seis meses porque tenían elecciones. No acepté", comenta un Hernán Crespo que de haber dicho 'sí' y haberse ganado un puesto para la siguiente temporada hubiera compartido vestuario con jugadores como Cristiano Ronaldo, Benzema o Xabi Alonso.

De jugador al banquillo

El tercer intento ya fue después de colgar las botas y para actuar de segundo de Carlo Ancelotti, puesto que al final obtuvo Zinedine Zidane: "No trabajé para el PSG, sino para Ancelotti. Yo miraba los partidos, hacía informes y le daba mi visión del equipo. Lo hacía muchas veces viendo los partidos por tele en casa. La idea era que fuera su ayudante en el Real Madrid, lo habíamos charlado, pero Florentino Pérez quería poner a Zidane en ese lugar y digamos que acertó".



