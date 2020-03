El Gobierno británico no cancelará el Manchester City - Real Madrid por el coronavirus

La situación por el coronavirus está comenzando a agravarse en el Reino Unido. Después de pasar de la fase de contención a la de posponer eventos, la amenaza se trasladaba a los eventos deportivos. Todo ello con el regreso de la Champions con los partidos de vuelta de los octavos de final durante esta y la próxima semana que afectarían a muchos equipos ingleses.

Este lunes, el secretario de Cultura, Oliver Dowden, ha confirmado que el plan en este momento no incluye la cancelación o el aplazamiento de los partidos de Champions. El Real Madrid visitará la próxima semana Manchester para intentar la remontada en el City of Manchester ante el City.

No ha asegurado, eso sí, que la situación pueda cambiar. Actualmente Reino Unido tiene 278 casos y tres muertes después de que durante el fin de semana la situación haya visto un incremento radical. En la cadena de radio inglesa BBC Radio 5 Live el responsable gubernamental de las actividades deportivas aseguró que "en este momento no estamos en el territorio de cancelar o posponer eventos y no espero que ese sea el caso después de hoy".

Los jugadores del Manchester City rodean a 'El Kun' Agüero Reuters

El caso de las personas mayores

Durante el fin de semana ha surgido una polémica con la posibilidad de que se plantee que las personas mayores tengan prohibida la entrada a los recintos deportivos como medida de prevención de contagio ya que son el grupo de población más en riesgo por esta enfermedad.

Dowden fue bastante contundente cuando le preguntaron si estaría tranquilo si un pariente de 70 años va a ver un partido de fútbol a un estadio: "Sí, por supuesto". "No hay razón para que la gente no asista a tales eventos o los cancele en esta etapa, pero seguiremos atentos a la situación", explicó el ministro.

[Más información: La Generalitat quiere que el Barcelona - Nápoles se juegue a puerta cerrada por el coronavirus]