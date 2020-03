Colombia, el salvavidas de James: en la prelista para las eliminatorias del Mundial de Catar

James Rodríguez no atraviesa por un momento fácil de su carrera. Sin minutos en el Real Madrid y a la espera de resolver su salida del club blanco cuando finalice la presente temporada, la llamada de Colombia llega en un momento perfecto para volver a jugar y recuperar sensaciones.

El mediapunta aparece en la prelista diseñada por Carlos Queiroz para el comienzo de las eliminatorias de cara al Mundial de Catar 2022. La selección de Colombia juega el próximo 27 de marzo frente a Venezuela en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

En esta convocatoria, en la que están incluidos 34 futbolistas, no solo destaca el nombre de James Rodríguez, sino que también figuran Radamel Falcao -que acumula seis goles en lo que va de 2020- y Juan Guillermo Cuadrado, teórico titular en la Juventus de Turín.

James Rodríguez, en un partido de la selección de Colombia en la Copa América 2019. Foto: Instagram (@jamesrodriguez10)

Aunque el caso más llamativo es el del futbolista del Real Madrid. El '16' blanco no tiene minutos desde el pasado 6 de febrero. Precisamente el día en el que los de Zidane caen eliminados de la Copa del Rey a manos de la Real Sociedad. James no ha acabado de aprovechar las oportunidades que ha tenido desde su vuelta al Santiago Bernabéu y eso ha acabado por colocarle en la rampa de salida.

"El caso de James nos preocupa, sabemos que está en una situación difícil en este momento, es una situación que técnica y profesionalmente no es la mejor. El caso de James es muy raro, una temporada muy rara para él, pero todo el cuerpo técnico y yo personalmente estamos empeñados en ayudar a todos los jugadores y en particular en ayudar a James, que está en una situación un poco más complicada. No se discute la calidad de James", ha declarado Queiroz para la Agencia EFE.

Lista preliminar de Colombia

Porteros: Camilo Vargas (Atlas-MEX), Iván Arboleda (Banfield-ARG), David Ospina (Nápoles-ITA) y Álvaro Montero (Deportes Tolima).

Defensas: Santiago Arias (Atlético de Madrid-ESP), Daniel Muñoz (Atlético Nacional), Frank Fabra (Boca Juniors-ARG), Jeison Murillo (Celta de Vigo-ESP), Éder Álvarez (Brujas-BEL), Bernardo Espinosa (Espanyol-ESP), Yerry Mina (Everton-ING), Jhon Lucumí (Genk-BEL), Johan Mojica (Girona-ESP), William Tesillo (León-MEX), Stefan Medina (Monterrey-MEX), Cristian Borja (Sporting-POR) y Dávinson Sánchez (Tottenham Hotspur-ING).

Centrocampistas:Jéfferson Lerma (Bournemouth-ING), Steven Alzate (Brighton-ING), Víctor Cantillo (Corinthians-BRA), Jorman Campuzano (Boca Juniors-ARG), Mateus Uribe (Oporto-POR), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus-ITA), Yairo Moreno (León-MEX), James Rodríguez (Real Madrid-ESP), Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG) y Wílmar Barrios (Zenit-RUS).

Delanteros: Duván Zapata (Atalanta-ITA), Luis Fernando Muriel (Atalanta-ITA), Sebastián Villa (Boca Juniors-ARG), Jhon Córdoba (Colonia-ALE), Falcao (Galatasaray-TUR), Alfredo Morelos (Rangers-ESC) y Rafael Borré (River Plate-ARG)

[Más información - Carlos Queiroz: "Queremos ayudar a James Rodríguez, su situación es rara y nos preocupa"]