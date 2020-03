Zidane: "El culpable soy yo, si tengo que decir algo a mis futbolistas será solo a ellos"

Solo una semana le ha durado al Real Madrid el liderato en La Liga. El equipo blanco cayó por 2-1 contra el Betis en el Benito Villamarín después de que el Barcelona se impusiese, no sin polémica, a la Real Sociedad por la mínima. Los culés vuelven a colocarse primeros a falta de once jornadas para el final del campeonato.

Primero golpeó Sidnei con un auténtico golazo, pero antes del descanso el Real Madrid logró el empate después de que Benzema convirtiese un penalti realizado sobre Marcelo.

Sin embargo, en la segunda mitad el Betis volvió a ponerse por delante gracias a un tanto de Tello y los blancos lo intentaron hasta el final, pero ya fue tarde. Zinedine Zidane ha analizado ante los medios de comunicación la actuación de sus pupilos.

Zidane, tras perder ante el Betis: "El culpable yo, si tengo que decir algo será a mis jugadores"

Mal partido

"Hicimos un mal partido desde el inicio y hasta el final. Teníamos la oportunidad de hacer un buen partido y no lo hicimos. No entramos en él en ningún momento, perdimos muchos balones. Es un mal partido, no tengo explicación. Soy yo el responsable. Vamos a analizarlo, pero no podemos irnos contentos".

Responsable

"Esto es el problema para nosotros. Nos ha costado. Los jugadores lo han intentado, pero no nos ha salido nada buen hoy. La culpa, al final, la tengo yo. Porque la motivación, lo que tienen que hacer los jugadores sobre el campo... soy yo el responsable. Tengo que hacer un análisis del partido para ver qué nos ha pasado. De todas formas, lo que hicimos hasta ahora no ha sido todo mal y quedan once partidos. Tenemos que luchar hasta el final".

Principal problema

"Si tengo que decirles algo, se lo diré a ellos. Lo único claro es que nos ha faltado de todo. Energía, sí. Pero sobre todo la posesión, no hemos tenido nada el balón. Ese es el problema principal de esta noche".

Peor partido de la temporada

"Todo. Soy el entrenador. Cuando algo no sale como hemos hablado, yo soy el responsable. Tenemos que analizar, pero podemos decir que este ha sido nuestro peor partido de la temporada".

¿Kroos puede sentirse señalado?

"No y menos hoy. No se puede culpabilizar a solo uno, no hemos estado ninguno a la altura del partido, nada más".

La defensa no es el problema

"No hemos tenido movilidad suficiente para molestar al rival. No solo es defensivamente, creo que encajamos dos goles, pero no es el problema de no defender. Lo que a mí me molesta más es nosotros con el balón, que no lo hemos tenido".

Sobre su rival

"Ellos han hecho su partido. Es un equipo que sabemos los jugadores que tienen. Han hecho su partido y nada más. Pero yo no estoy pensando en el partido que hace el rival, nosotros hablamos de ellos antes, pero ahora estoy intentando analizar a mi equipo, que no ha hecho un juego bueno hoy".

