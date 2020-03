Zidane y la polémica sobre Eder Sarabia: "A veces la tensión no se puede controlar"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mostró respetuoso con el segundo de Quique Setién en el Barcelona, noticia por su comportamiento en el banquillo con críticas a sus jugadores, y aseguró que "la tensión de cada uno no la podemos controlar".



En su línea habitual, el entrenador francés intentó pasar por encima de las preguntas dirigidas a los métodos de trabajo de Sarabia, al que se le captó criticando a jugadores durante el transcurso de El Clásico del Santiago Bernabéu.



"Cada uno hace su trabajo y lo intenta hacer bien. Yo no puedo decir, cada uno desde fuera puede opinar pero en el momento del partido la tensión de cada uno no la podemos controlar. Cada uno tiene su trabajo y yo no voy a opinar si es bueno o malo porque cada uno lo vive a su manera", defendió.

Zidane: "Soy entrenador del Real Madrid de momento, pero mañana puede cambiar"

Zidane muestra otro estilo de dirigir desde el banquillo pero ve normal que existan formas distintas de comportarse. "Bastante tengo con mi trabajo, en el campo puedes tener reacciones y cada uno puede opinar".

Mano blanda

El discurso del técnico francés poniendo énfasis en tener a todos sus jugadores en cuenta ha sido vital para conseguir los éxitos que ha logrado en su corta carrera en los banquillos. Demostró que cuando involucras a todos los jugadores, el éxito está más cerca. Zidane nunca ha mostrado un mal gesto durante los partidos. Evidentemente, como todo entrenador, abronca a sus jugadores. Pero siempre lo hace en privado.

La pareja que forma junto a David Bettoni se ha ganado al vestuario a base de respeto y contar con toda la plantilla. Los títulos no solo han sido la única razón para ganarse a un vestuario tan complicado como el del Real Madrid. Gestionar los egos, hacer crecer a jugadores, imponer un estilo en la plantilla y convencer a un estadio como el del Santiago Bernabéu no está al alcance de muchos.

