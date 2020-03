Zidane, sobre los partidos a puerta cerrada por el coronavirus: "Para el fútbol es negativo"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, valoró la opción de que en un breve espacio de tiempo los partidos en España se tengan que jugar a puerta cerrada como ya ha ocurrido en otros países europeos por el coronavirus, algo que señaló sería "negativo" pero una buena medida de precaución porque "el virus ya está aquí".



"Hay mucha gente que tiene miedo y es bueno tener información de los médicos. Para el fútbol es bastante negativo, pero el virus está aquí. No es algo bueno jugar a puerta cerrada ni que los partidos se aplacen, pero ya está pasando en Francia o en Italia y puede llegar suceder en España", advirtió.



El técnico del Real Madrid reconoció que los médicos del club han dado instrucciones a los jugadores para no contraer el coronavirus. "Como a todos, no es lo mío saber muchas cosas, para eso hay mucha gente alrededor que nos dice lo que tenemos que hacer y nosotros confiamos en ellos y lo hacemos. Los detalles son cosas que puedes decir a tu hijo como lavarse las manos".

Zidane: "Soy entrenador del Real Madrid de momento, pero mañana puede cambiar"

La Liga se lo plantea

En este último Clásico ya hubo temor con que se pudiera tomar alguna decisión de cautela. Javier Tebas se encargó de tranquilizar sobre la situación pero también adelantó que han hecho un "plan de actuaciones". "Estamos viendo que se están jugando partidos a puerta cerrada, y tenemos un plan para jugarlo a puerta cerrada o suspenderlo, pero ya tenemos cómo lo recuperaríamos en el calendario", explicó el presidente de LaLiga.

El mismo Enrique Cerezo, presidente del Atlético, ya habló sobre la posibilidad de que se cancelen partidos o que se jueguen a puerta cerrada por el coronavirus. "Siempre hay una preocupación, pero a nosotros lo que nos transmiten es tranquilidad y que no va a suceder nada aquí en España", explicaba el mandatario rojiblanco. "Se hará lo que se crea conveniente para mejorar esta situación", concluyó.

