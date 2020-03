Recuperando el plan B: el banquillo del Real Madrid se atasca y Zidane busca soluciones

A Zinedine Zidane siempre le ha acompañado la idea de contar con toda su plantilla. No hay titulares o, al menos, casi no los hay. Es una idea en la que insiste cada vez que habla ante la prensa, pero este año no le está saliendo como esperaba. El espejo es el del plan B de la temporada 2016/2017 en la que se ganó La Liga, pero ahora mismo el banquillo del Real Madrid no pasa por su mejor momento.

El mejor ejemplo es que en los últimos tres partidos (Levante, Manchester City y Barcelona) solo ha habido 14 titulares y eso teniendo en cuenta que uno de ellos es Eden Hazard, que cayó lesionado de gravedad dejando libre su sitio en el once. Los únicos cambios han sido entre Mendy y Marcelo y Modric y Kroos, además de la entrada de Vinicius Jr. por el delantero belga.

El resto de jugadores parece que cada vez cuenta con menos opciones de colarse en ese once titular. Algunos ven casi imposible meterse entre los titulares y los que se presuponía que lucharían por ella, no lo están haciendo. Así se ha llegado a esa situación en la que Zidane parece agarrarse a los de siempre, salvo en casos de necesidad como lesiones, sanciones o bajas de otro tipo.

Oportunidad ante el Betis

Es lo que puede ocurrir en el partido de este domingo contra el Betis en el que no estarán ni Carvajal, ni Nacho, ni Isco. La ausencia de los dos primeros deja libre el carril derecho y la del malagueño abre la posibilidad a un cambio de esquema en el equipo. De esta forma, Militao podría entrar en la defensa o, incluso, Lucas Vázquez para ganar recorrido por ese lado. Mientras, Bale, que no es titular desde el día del Celta de Vigo, podría regresar al once en la enésima oportunidad que le da Zidane.

Vinicius Jr celebrando su gol ante el FC Barcelona EFE

Es cierto que el problema no está en Zidane, sino en el bajón que ha dado el plan B en su mayoría. Con la gran excepción de Vinicius, quien está en su mejor estado de forma, el resto no es que haya hecho muchos méritos para ganarse minutos, aunque también los hay que no han contado con demasiadas oportunidades, como Odriozola que se acabó yendo cedido en enero al Bayern Múnich.

Rodrygo y Jovic han desaparecido de las convocatorias, aunque el brasileño vuelve contra el Betis a estar entre los 19 elegidos. No así el serbio, que ya en El Clásico se quedó sin sitio y tendrá que trabajar mucho para volver a tener minutos. Lo de James y su regreso no ha funcionado. Otros como Militao y Nacho cuentan poco, ante la solidez de la defensa titular, y Brahim apenas ha entrado en un par de listas.

Si está en mejor situación Lucas Vázquez, un soldado con el que Zidane siempre puede contar y que, sin expectativas de ser titular, se entrega cada vez que sale al campo. Lo mismo para un Mariano que estaba desaparecido, pero al que le llegó su oportunidad en El Clásico por el 'castigo' a Jovic. Salió a jugar el descuento y marcó a los 52 segundos. Zidane los quiere como a ellos y como a Vinicius. ¿Lo conseguirá con el resto?

