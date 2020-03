El Real Madrid quiere aprovechar el impulso de El Clásico para seguir líder y ganar al Betis

El Real Madrid visita este domingo el Benito Villamarín. Los blancos quieren aprovechar el impulso de El Clásico y sumar tres puntos contra el Betis para consolidarse en liderato de La Liga. Partido ante un equipo necesitado de puntos y con su entrenador, Rubi, pendiendo de un hilo. Pero los de Zidane no pueden relajarse contra un equipo con talento (Fekir) y garra (Joaquín).

Tras la victoria contra el Barcelona, la moral en el madridismo está por las nubes. De ese partido salieron líderes e ilusionados de cara a la remontada contra el Manchester City. Pero tanto una como otra hay que mantenerlas antes de visitar el Etihad Stadium el próximo 17 de marzo. Entremedias, el Betis y el Eibar, este en el Santiago Bernabéu.

La expedición del Madrid llega a Sevilla marcada por varias bajas. En primer lugar la de Isco Alarcón, su jugador más en forma y pichichi blanco en 2020, que no estará por una lumbalgia. Tampoco Carvajal, ni Nacho, estos por una gripe, que dejan a Zidane casi sin opciones para su lateral derecho. Militao (con Lucas Vázquez, en segunda instancia) gana enteros para ser titular en la defensa.

Gareth Bale sale por la banda tras ser sustituido frente al Celta de Vigo REUTERS

Podría no ser la única novedad que presente el once de Zidane para el Betis. Luka Modric, suplente en El Clásico, regresaría al once en el Villamarín y también podría hacerlo Gareth Bale. La presencia del galés en los últimos partidos clave ha sido muy tímida, pero puede recibir otra oportunidad en forma de titularidad. El técnico francés trata de recuperarle para la causa, pero Bale está agotando sus vidas y no le quedan muchas. Lo mismo para Jovic, aunque en su caso se ha vuelto a quedar fuera de la lista.

Benzema, Mariano y el gol

El gol volverá a ser uno de los focos del partido del Real Madrid. Benzema lleva seis partidos sin marcar y solo un gol en las últimas diez jornadas, lo que le ha descolgado de la lucha por el pichichi. Mientras el galo se pelea con el gol, Zidane pudo encontrar su solución durante El Clásico en su banquillo. Mariano aprovechó los (pocos) minutos que tuvo ante el Barça y su gol a los 50 segundos de salir puede verse recompensado con más tiempo de juego en el Villamarín.

Mariano Díaz, en el momento del gol REUTERS

Rubi, en la cuerda floja

Rubi, quien tiene al equipo en decimocuarta posición con 30 puntos, es sabedor de la importancia del encuentro porque está a trece de los puestos europeos y a ocho de los de descenso, algo que inquieta mucho a los béticos, y más cuando en la siguiente jornada visita al eterno rival, el Sevilla, en el Ramón Sánchez Pizjuán. Rubi se la juega y algunos incluso le dan por sentenciado pase lo que pase ante el Madrid.

Para el duelo ante el Real Madrid cuenta con todos sus jugadores, una vez recuperados los lesionados y que el central Marc Bartra cumplió un partido de sanción en la derrota ante el Valencia en Mestalla. Con la incógnita de conocer el ritmo de competición al que se encuentran jugadores como Lainez o William Carvalho, que han vuelto a entrenarse esta semana con sus compañeros. Podría jugar Feddal, quien finalmente no se irá al Valencia y acabará la temporada en el Betis.

Apuesta con Betsson

El Real Madrid es favorito para la cita y puede hacerte ganar 1,81 euros por cada euro apostado en Betsson si gana el encuentro. El Betis tiene una cuota de 3,92 euros por cada euro apostado, mientras la del empate es de 4,00.

Si crees que Benzema marcará en cualquier momento del partido puedes multiplicar tu dinero por 1,83. Le siguen Bale y Mariano con 2,50 y Borja Iglesias es el favorito de los béticos para marcar, pagándose su tanto a 2,75 euros.

Betis - Real Madrid

Betis: Joel; Emerson, Mandi, Bartra, Sidnei, Álex Moreno; Canales, Guardado, Joaquín; Fekir y Loren Morón. -posible once inicial-.

Real Madrid: Courtois; Militao, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema y Vinicius Jr. -posible once inicial-.

Árbitro: José Luis González González (Comité Castellano-Leonés).

Hora: 21:00 - Movistar LaLiga / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la jornada 27 de La Liga que se disputará en el estadio Benito Villamarín (Sevilla).