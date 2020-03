El doble rasero de Hernández Hernández y el VAR con el Real Madrid y el Atleti - Sevilla

En solo unas semanas, La Liga ha visto dos versiones muy diferentes del colegiado Hernández Hernández. La que se vio en el Levante - Real Madrid y la del Atlético - Sevilla. La gran diferencia está en que en un partido se no se revisó el monitor del VAR en acciones polémicas y en el otro sí. El balance no es otro que el Madrid vuelve a ser el perjudicado por las actuaciones del árbitro canario.

Hay que remontarse a hace dos jornadas para empezar. El Real Madrid visitó al Levante en un partido que acabó 1-0 para los locales. No fue un buen partido de los de Zidane, pero sí pudieron haber salido del Ciudad de Valencia con un resultado mejor de no ser por Hernández Hernández. El motivo fueron dos manos en el área, una de Campaña y otra de Toño, que el árbitro no señaló y que el VAR no corrigió.

En el partido entre el Atleti y Sevilla de la jornada 27, Hernández Hernández volvió a ser protagonista. Sus decisiones en la primera parte fueron polémicas. Dos veces le mandaron acudió al monitor del VAR -cosa que no ocurrió en el partido del Madrid- y las dos veces señaló penalti. Dos acciones que, además, ofrecen muchas más dudas que las que no quiso señalar dos jornadas antes.

El mejor ejemplo está en la mano de Diego Carlos que Hernández Hernández pitó tras ver el VAR. Comparándola con la de Campaña, se ve que la del jugador granota es más clara pero no acabó en pena máxima.

Penaltis a Varane en El Clásico

Los penaltis de El Clásico

Estos errores conjuntos de Hernández Hernández y el VAR (porque es desde la sala donde le mandan acudir al monitor) caen otra vez del lado contrario al Madrid. Como ocurrió en El Clásico del pasado 18 de diciembre con el canario también al frente del partido. Dos penaltis cometidos sobre Varane y ninguno se señaló. Hernández Hernández y el VAR volvieron a hacer la vista gorda.

