Mariano le quita el sitio a Jovic en la lista para el Betis: tres bajas importantes para Zidane

El Real Madrid ya tiene los 19 elegidos que viajarán a Sevilla este domingo para medirse al Betis. La lista de Zinedine Zidane llega cargada de noticias y es que hay bajas sonadas, tanto obligadas como por decisión técnica, como novedades importantes.

En primer lugar, se confirman las ausencias de Carvajal y Nacho por un proceso gripal y la de Isco por lumbalgia. Los tres no pudieron entrenarse este sábado con el equipo y no jugarán contra el Betis. Estos se unen a las bajas de los lesionados Hazard y Asensio.

Zidane, además, se vuelve a cargar a Luka Jovic, quien ya fuera baja en El Clásico por decisión del técnico francés y que vuelve a quedarse fuera para dejar su sitio a Mariano Díaz. El delantero hispano-dominicano se ganó otra oportunidad tras su gol contra el Barcelona pese a jugar solo el descuento. Tampoco viaja Brahim.

Regresan Rodrygo y James

En la convocatoria hay dos regresos: el de James Rodríguez y el de Rodrygo Goes. El colombiano no juega desde el partido contra la Real Sociedad en Copa. El brasileño, por su parte, tampoco juega con el primer equipo desde aquel día, puesto que hace dos semanas sí lo hizo con el Castilla ante el Sanse. Acabó expulsado y no pudo estar disponible para El Clásico.

Gregory Dupont y Rodrygo Goes, en el entrenamiento de este lunes

Tras ganar al Barça, el Madrid busca en el Villamarín seguir líder en Liga. Tratará de lograr los tres puntos con bajas importantes, pero con la moral por las nubes por el resultado de la última jornada.

Convocatoria del Real Madrid:

Porteros: Courtois, Areola y Altube.

Defensas: Militão, Ramos, Varane, Marcelo y Mendy.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde y James.

Delanteros: Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Mariano, Vinicius Jr. y Rodrygo.