Zidane: "¿Mi futuro en el Real Madrid? Me siento respaldado por el club"

El Real Madrid regresa a la actividad liguera después de la victoria en El Clásico y lo hace en el Benito Villamarín visitando a un Betis cada vez más necesitado. Rubi se la sigue jugando después de que su equipo ocupe la décimo cuarta posición de La Liga y que sume siete partidos sin conocer la victoria. La visita del equipo blanco no llega en el mejor momento, aunque la forma en la que peleó en ese mismo escenario frente al Barça alerta a los de Zidane del tipo de encuentro que les espera.

Más aún teniendo en cuenta que el equipo verdiblanco sacó del Santiago Bernabéu un empate a cero más que valioso para sus intereses en la primera vuelta. Los merengues quieren seguir haciendo buena la victoria en El Clásico y el golaverage ganado frente al Barça con una nueva victoria en tierras hispalenses, que significaría el séptimo encuentro consecutivo sin conocer la derrota en el coliseo del equipo de las trece barras.

Zidane tendrá que afrontar tres bajas bastante importantes que se suman a la de Eden Hazard. El francés no ha podido contar en el último entrenamiento ni con Carvajal ni con Nacho por culpa de sendos procesos gripales. El francés tendrá que confirmar en rueda de prensa su estado físico pero lo normal es que no viajen a Sevilla. Tampoco lo hará en principio un Isco que sufre un cuadro de lumbalgia que le ha afectado durante toda la semana.

Hacer un partido perfecto

Sabemos que es un partido complicado en un campo complicado. Es un equipo que lo está haciendo bien. Sabemos que han tenido dificultades en sus resultados, pero va a ser un partido físico y a nivel técnico vamos a tener que jugar muy bien.

Pesan los títulos

Un poco de todo. Responsabilidad, seguro. Tengo la suerte de poder vivir esto aquí. Esta es mi pasión. Estoy viviendo de lo que más me gusta, a parte de mi familia. Aprovecho de lo que me da este deporte y poder vivir en este gran club es un orgullo. Aprovecho cada momento de este club, los jugadores hacen la historia. Cada día escriben algo nuevo. Estoy orgulloso.

Los gestos de Sarabia

Creo que cada uno hace su trabajo y lo intenta hacer bien. No te puedo decir nada. Cada uno puede opinar de una manera. En el momento del partido la tensión no se puede controlar. Yo no voy a opinar de una cosa si está bien o mal. Cada uno lo vive a su manera.

Bale, fuera de partidos importantes

Aquí no hay nadie por encima de nadie. Yo intento decirles a mis jugadores que todos son importantes. Podemos opinar de que uno haya hecho más o menos cosas. Lo que me importa es que todos estén metidos. Aquí todos suman. Es lo que intenta hacer cada uno. Yo tengo que tomar decisiones, no es fácil. Yo se como piensa el jugador, siempre quiere jugar. Esa es mi labor también. No es lo más fácil, pero estoy aquí para tomar decisiones. Lo más importante es que todos suman.

Coronavirus

En especial, como a todos vosotros. No es mi computo saber muchas cosas. Por eso tenemos mucha gente a nuestro alrededor que nos dice lo que tenemos que hacer. Confiamos en ellos y lo hacemos. No te puedo decir nada más. Los detalles son cosas que tú puedes decir a tu hijo, lavarse las manos...

No ganar a los pequeños

No hay una cosa en concreto. Nosotros intentamos cada día darlo todo en el campo y a veces no te sale. Los jugadores siempre quieren ganar y jugar bien. Lo dan todo en el campo. Hay momentos de dificultades, ahí es donde vemos a un equipo. Lo importante es volver y que el mal momento pase rápido. Si se trata solo de la victoria... al final no es eso. Lo importante es que todos lo dan todo sobre el campo. Si es así tenemos muchas posibilidades de ganar. Tú puedes subir o bajar, en La Liga y en la Champions solo hay uno que gana. ¿Los demás son tontos? No creo. La historia de este club nos obliga a darlo todo en todos los partidos y ganar todo.

¿Te molesta que te graben en los partidos?

No te voy a decir ni sí, ni no. Cada uno hace lo que quiere. En el campo puedes tener reacciones y cada uno puede opinar.

Futuro en el Real Madrid

No existe saber si vas a seguir el próximo año. Lo importante es lo que se hace cada día. Me siento respaldado por el club. Los que trabajamos aquí tiramos en el mismo camino. Yo se como funciona esto. Yo soy entrenador del Real Madrid, de momento. Pero mañana puede cambiar.

Mano dura o mano blanda

Cada uno aporta lo que puede. Lo importante es transmitir lo que eres. Uno es más duro, yo soy de esta manera... lo importante es lo que tienes dentro. Cada uno actúa por cómo es. Si tú actúas de una manera diferente, va a ser complicado.

Son ciertos los rumores

Nadie me ha contactado. Yo estoy contento estando aquí. Fuera se dicen muchas cosas.

Rubi, en el alambre

No pensamos en ello. Hemos preparado el partido de la mejor manera posible, queremos ganar. Vamos a darlo todo en el campo y ellos seguramente también lo van a hacer.

Marcelo

Se habla mucho. Una vez bien, una vez mal. Marcelo es Marcelo. Es un jugador importantísimo y me alegro por el partido que hizo el otro día. Tenemos que seguir en la misma línea y que los jugadores lo den todo. La calidad que tenemos, salta.

Hablar con Hazard

Hablé con él después de la lesión. También he hablado con él después de la operación. Estaba muy tocado después de la lesión. Como ha ido bien la operación, se está sintiendo mejor de ánimo. Es bueno para todos. Ojalá vuelva rápido con nosotros. Es posible que vuelva antes de que acabe la temporada.

Mariano

Lo importante es que Mariano es uno más. Tiene que estar preparado y nada más. Cuando tienes una plantilla con estos jugadores, es complicado dejar a uno fuera. Lo que te digo es que todos tienen que estar preparados.

La crisis del coronavirus

Es bastante negativo. No lo podemos negar. Es un virus que está aquí. Hay mucha gente con miedo, no sabemos exactamente lo que sucede. Es bueno tener la información de los médicos. Saber que en algún momento podemos jugar un partido a puerta cerrada o que se pueda aplazar no es positivo. Está pasando en Italia, en Francia y puede pasar en España. Tenemos que estar preparados.

