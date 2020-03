Ferrán Torres, a tiro: el fichaje que ya no es 'imposible' para el Real Madrid

Ferrán Torres (20 años, Foios) está a punto de protagonizar una batalla por toda Europa. Es el mayor de los talentos españoles surgidos en los últimos años y parece decidido a cambiar de aires. Termina contrato en junio de 2021 con el Valencia y hasta ahora ha rechazado todas las ofertas del club che. Su renovación se empieza a dar por imposible y eso desembocaría en un traspaso el próximo verano.

A muchos les sorprende que Ferrán haya dicho 'no' al Valencia. El club le quiere convertir en uno de los mejores pagados de su plantilla y no va a bajar los brazos hasta final de temporada. El proyector deportivo es muy importante para él y, en ese sentido, jugar la Champions League de forma recurrente es primordial. En el Turia se agarran a unas palabras que dijo Ferrán por su veinte cumpleaños: "Espero continuar con este rendimiento, me queda mucho por dar al equipo".

Mientras en Valencia tratan de convencer a Ferrán por todas las vías, en Europa se van posicionando los grandes para conseguir su fichaje. Su nombre ha sido relacionado con clubes de la Premier League, como el Liverpool, de la Serie A, como la Juventus, y con los dos grandes de La Liga, Barcelona y Real Madrid. Es difícil todavía si hay alguno que ha cogido la delantera, pero si es cierto que para uno de esos clubes no sería la primera que intenta fichar al extremo español.

Los tres intentos del Madrid

El Real Madrid ha intentado fichar a Ferrán Torres hasta en tres ocasiones. La primera fue cuando tenía 12 años y acababa de terminar su etapa como alevín, pero entonces se pensó que era demasiado pequeño como para un cambio tan grande. Un año después se volvió a la carga y el jugador hasta visitó Valdebebas, pero se acabó quedando finalmente en Valencia.

La última vez fue hace menos de tres años, en 2017, tras la disputa del Mundial sub17 en el que Ferrán dejó muy buenas impresiones. En ese entonces, la cláusula del jugador era de 8 millones de euros y el Real Madrid estaba dispuesto a pagar una cifra muy cercana, pero el Valencia le convenció para renovar y ampliar su cláusula hasta los 30 'kilos' y que ahora es de 100 millones.

Futuro y oportunidad de mercado

Si Ferrán decide no renovar, el precio será muy inferior a los 100 millones. Algunos lo sitúan en torno a los 35, una cantidad asumible teniendo en cuenta su proyección y el dineral que cuestan talentos como el suyo en el mercado actual. Es un futbolista que, además, encaja en la política del Real Madrid por dos razones: joven con futuro y una oportunidad de mercado.

El tiempo pasa y en el Madrid deben estar pendientes de que ocurre con la renovación de Ferrán. Las próximas semanas son decisivas. En el club blanco, que tiene bien cubierta la posición del futbolista che, tendrán que decidirse si lanzarse a por Ferrán por cuarta vez o centrarse en otros objetivos de cara a la próxima temporada.

