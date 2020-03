Alerta en el City: De Bruyne, entre algodones a dos semanas del Real Madrid

El Manchester City sigue con su buena racha tras ganar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Los de Pep Guardiola levantaron el pasado domingo la Carabao Cup tras ganar al Aston Villa en la final y este miércoles se impusieron al Sheffield Wednesday en la FA Cup. Pero hubo un factor que no pasó desapercibido en el último encuentro de los citizens y fue la ausencia de Kevin De Bruyne.

El futbolista belga no jugó en la FA Cup y Guardiola se encargó de explicar su ausencia en rueda de prensa: "Kevin tenía un problema. No estaba en forma. El último partido, tuvo una mala caída y tiene molestias en la espalda. Espero que no muy graves", aseguró el técnico catalán tras el partido.

De Bruyne sufrió un golpe y su entrenador prefirió reservarlo para que se recupere lo antes posible. Hay que recordar que en 12 días el Real Madrid visitará el Etihad Stadium con motivo de la vuelta de los octavos de Champions. Es prioridad absoluta para el equipo de Manchester contar con su estrella, que fue de los más destacados en el encuentro de ida.

Kevin De Bruyne celebra el gol de la victoria del Manchester City REUTERS

Duda contra el Manchester United

Kevin es duda para este fin de semana, en el que el City no afronta un partido cualquiera. Este domingo se celebra el derbi de Manchester contra el United y a en estos momentos la presencia del belga está en serio riesgo. Si bien es un partido de suma importancia para los de Guardiola, la Premier ya está casi en manos del Liverpool, por lo que sería lógico que se reservara a De Bruyne si no estuviera al cien por cien.

