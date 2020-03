Mendy explica su rol en el Madrid: "No es que deje a Marcelo en el banquillo..."

Ferland Mendy está siendo una de las noticias positivas de la temporada del Real Madrid. El lateral francés, que llegó el pasado mercado de verano procedente del Lyon, está contando con buenas oportunidades y hasta se debate sobre si ya ha adelantado a un histórico como Marcelo en el once titular de gala. Zidane cuenta mucho con su compatriota, aunque como se vio en El Clásico, el técnico francés no se casa con nadie.

Mendy ha hablado en Telefoot. Lo ha hecho con el foco puesto en el Manchester City en la Champions. Su meta final en la temporada también está en la selección de Francia, con la que quiere ser convocado de cara a la próxima Eurocopa: "Espero estar en la lista, pero decide el seleccionador. Claro que quiero estar en la Euro. No sé qué pasará ni conozco la jerarquía. De momento voy a intentar estar en la próxima lista", dijo mandando un mensaje a Didier Deschamps.

Está feliz por sus primeros meses en el Madrid, pero reconoce que es difícil habituarse a la exigencia que existe alrededor de este club: "No me he impuesto aún, aquí hay mucha presión y es la gran diferencia con el Lyon. Hay mucha exigencia en este club", explica.

El corte providencial de Marcelo ante Messi EFE

Tampoco se quiere ver ya por delante de Marcelo pese a haber jugado más: "No es que deje a Marcelo en el banquillo sino que he jugado un poco más y ya está", dijo sobre su 'batalla' con el segundo capitán por el lateral izquierdo elegido.

Fichar por el Madrid

Además, revela que no tuvo dudas a la hora de fichar por el Madrid: "El Madrid es el Madrid, por eso me decidí, y además estaba Zidane. Nos vimos en su momento y no hubo mucho que decidir porque confiaba en mí. Además había más jugadores franceses", concluyó.