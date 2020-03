Bale y Jovic, al final de la cola por Zidane

El Real Madrid ganó El Clásico. El partido contra el Barcelona dejó varias resurrecciones en la plantilla blanca (Vinicius, Mariano, Marcelo...), pero del mismo modo otros quedaron señalados sin ni siquiera saltar al terreno de juego. Es el caso de Gareth Bale y Luka Jovic, los grandes 'derrotados' -si se puede llamar así- de la victoria blanca del pasado domingo.

Ni Bale, ni Jovic jugaron. No tenían molestias físicas y, por supuesto, no había secuelas de la gastroenteritis que les apartó del equipo hace un par de semanas. Estaban disponibles para Zinedine Zidane, pero este apostó por otras opciones. Jovic directamente no fue convocado y Bale, pese a estar en el banquillo, ni calentó a lo largo de los 90 minutos del partido.

"Soy la persona que toma las decisiones. Nada más. No hay nada más", dijo Zidane en la rueda de prensa posterior a El Clásico al ser preguntado por la ausencia de Jovic. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Un toque de atención en toda regla del técnico a dos de sus delanteros cuyo rendimiento está siendo muy inferior al esperado.

Zidane, en El Clásico de La Liga Reuters

Mientras tanto, Vinicius y Mariano, rivales directos de Bale y Jovic por un hueco en el equipo, se reivindicaron con goles. El brasileño se ha afianzado como titular ante la ausencia de Hazard por su lesión y Mariano demostró ante el Barça que siempre hay que salir a morder, aunque se dispongan de muy pocos minutos.

Esto no es el entierro de ninguno de los dos. Zidane sigue firme en su idea de contar con todos sus jugadores y si se quiere luchar por los títulos, para el francés es inescrutable contar con Jovic y, sobre todo, Bale. Al galés, pese a su rendimiento, se le sigue considerando un jugador de élite y es que ya ha demostrado en muchas ocasiones que puede ser diferencial.

Mariano Díaz, en el momento del gol REUTERS

Zidane contará con ellos

Una frase de Zidane resume lo que siente ahora mismo acerca de estos dos jugadores. "Mariano es el tercer delantero", dijo tras El Clásico. Su rol no cambia pese a que marcara el día que Jovic estuvo 'castigado'. El serbio tendrá la oportunidad de redimirse, pero si no aprovecha sus minutos si se podrá ver en un problema, pensando sobre todo en la próxima temporada. Lo mismo para Bale.

Tener un hueco en el Madrid es muy caro y Bale y Jovic lo están comprobando. Los de atrás empujan y ellos ahora deben apretar si quieren volver al sitio que les correspondía cuando arrancó la temporada. Uno como estrella del equipo y otro como la alternativa para el gol. De lo que demuestren sobre el campo en sus siguientes partido dependerá.