Setién: "Sigo estando feliz, aunque no esperaba perder en El Clásico"

Quique Setién, entrenador del Barcelona, lamentó la derrota frente al Real Madrid, la calificó como "dura", aunque subrayó que su equipo tiene "capacidad de sobra para sobreponerse" en las próximas jornadas porque "hay muchas cosas que rescatar positivas" y están en una "dinámica buena".

El Barcelona perdió con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (2-0) y con la derrota cedió el liderato al conjunto blanco, que suma 56 puntos, uno más que ellos. "Tanto Zinedine Zidane como yo dijimos que no iba a ser decisivo este partido. Quedan muchos puntos por jugar y mucho campeonato, aunque es una derrota dura. Estos partidos te afectan cuando pierdes, pero hay capacidad de sobra para sobreponernos", dijo Setién, en conferencia de prensa.

"Hay muchas cosas que rescatar buenas, positivas, y trataremos de mejorarlo. La dinámica del equipo es buena, pero el fútbol también tiene estas cosas. Hemos tenido cuatro o cinco ocasiones, ellos también, pero si no las marcamos pues no ganas", confesó.

Setién y Zidane en El Clásico EFE

Para Quique Setién "lo más frustrante del partido fue tener ocasiones y no marcarlas". "En la primera parte generamos muchas posibilidades de avanzar, encontrar espacios, llegamos bien, pero no acertamos. En la segunda empezamos bien, pero cometimos imprecisiones y no pudimos superar la presión, que no nos permitió avanzar. Eso además nos generó desconfianza con las pérdidas y sufrimos bastante. En esas circunstancias tuvimos dos ocasiones para complicar las cosas al Real Madrid, pero no acertamos", destacó.

"Sabíamos que el Real Madrid había mejorado la capacidad de robar tras perdida, lo había hecho muy bien, pero lo superamos con tranquilidad y paciencia. Tuvimos pausa para sacar el balón de la zona activa aunque luego la realidad es que perdimos confianza con el balón, entramos en una fase de nervios y eso dio vida al rival", confesó.

Braithwaite, más ofensivo

La gran novedad en el once titular de Quique Setién fue la presencia del chileno Arturo Vidal, que después, en la segunda parte, sería sustituido por el danés Martin Braithwaite.

"Arturo nos da unas cosas que entendemos para el comienzo del partido como control, trabajo defensivo y una situación en una posición que ayuda bastante en esa zona derecha con Semedo y Messi, que caen mucho a esa zona. Braithwaite es más ofensivo y la amenaza de inicio con profundidad serían más validas con más espacios y entendíamos a que medida que avanzase habría más espacios, pero no al principio", señaló.

Quique Setién habló sobre la posible dependencia de los compañeros de Leo Messi, al que buscaron una y otra vez en todas las jugadas ofensivas de ataque. "Prefiero que el balón esté en los pies de los mejores porque siempre pasan cosas. Igual a veces no es lo apropiado, pero en este caso hay mayor beneficio siempre que el balón está en los pies de Leo", apuntó.

Primer Clásico como entrenador

Por último, Setién fue preguntado por cómo vivió su primer Clásico como entrenador del Barcelona. "Uno en esta situación, en un partido de noventa minutos, más que disfrutar sufre, porque el resultado es incierto y cuando hay una ocasión del rival son situaciones que se viven con tensión, pero esto no me altera el funcionamiento de mi vida", destacó.

"Sigo estando feliz, aunque hoy no esperaba perder. La opción de perder siempre está ahí, nadie gana siempre. Hoy hemos hecho cosas bien pero no nos ha valido. Lo que llevamos toda la vida en esto sabemos lo que es", concluyó.

