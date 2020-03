Piqué: "El Madrid de la primera parte es el peor desde que vengo al Santiago Bernabéu"

El FC Barcelona llegaba al Santiago Bernabéu sobre las siete de la tarde de este domingo con la idea de aumentar su ventaja, de dos puntos, ante el Real Madrid y colocarse a cinco puntos de los de Zinedine Zidane. A escasos minutos de que tocaran las doce de la madrugada, el conjunto azulgrana abandonaba las instalaciones blancas, segundos en la clasificación de La Liga y a un punto por detrás del conjunto de Chamartín.

Seguramente este resultado no entraba en los planes de Quique Setién, que se enfrentaba a su primer Clásico, y supo anular al Real Madrid en la primera parte obligando a aparecer a Thibaut Courtois para no ponerse por detrás en el marcador.

Así lo confirmaba el propio Gerard Piqué, que después del partido reconocía que el conjunto blanco no había estado bien. "El Real Madrid de la primera parte es el peor que me he encontrado desde que vengo al Santiago Bernabéu", sentenciaba el catalán. Aunque reconocía que en la segunda parte habían "perdido el control". "Hemos perdido balones en nuestro campo, es una oportunidad perdida (la derrota en El Clásico)", añadía.

Gerard Piqué y Vinicius Jr durante El Clásico EFE

Han perdonado en la primera parte

El Barcelona ha perdonado en la primera parte, así lo reconocía Piqué: "En la primera parte si hubiéramos aprovechado, nos hubiéramos ido por delante. Aquí cada uno tiene sus problemas, nosotros no es que estemos muy bien, era una oportunidad de dar un golpe encima de la mesa. Si hubiéramos aprovechado una o un par, nos hubiéramos puesto por delante, y para ellos hubiera sido una montaña".

El Real Madrid, reforzado tras El Clásico

Pese a que los de Zidane salen reforzados de El Clásico, el central catalán ha pedido calma: "Ellos salen muy reforzados y nosotros tocados pero no hundidos. Ahora tenemos que hacer las cosas bien y quedan 12 jornadas para ello".

Perder el balón

Las pérdidas de balón le han hecho daño al conjunto catalán y Piqué considera importante corregir esos errores. "Estamos posicionados de una manera en la cual estamos abiertos. No es lo mismo perder la pelota en su campo que en el nuestro. Son matices a mejorar.", comentaba el 3 azulgrana.

Gol de Vinicius

Preguntado por el gol de Vinicius, en el que el central fue protagonista junto al brasileño, Gerard comentaba que "es una jornada en la que estoy en inferioridad, le dejo que tome la decisión. En el momento veo que va a chutar, intento bloquearlo y toco la pelota. Creo que su intención era chutar porque chuta con el interior del pie".