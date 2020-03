Haaland: "¿El Real Madrid? Es agradable cuando los grandes se interesan por ti"

Erling Haaland es el jugador de moda. El delantero rompe registros goleadores con el Borussia Dortmund, al mismo tiempo que llama la atención de los grandes del fútbol en Europa. Se le ha relacionado con clubes de Italia, Inglaterra o España, aunque ha sido en las últimas semanas cuando más fuerte se le ha vinculado con Manchester United y Real Madrid.

El internacional noruego es uno de los protagonistas del último número de FourFourTwo, donde habla largo y tendido sobre su gran ídolo: Zlatan Ibrahimovic. Aunque es otra de sus declaraciones la que más interesa después de su explosión en la presente temporada y con los rumores sobre el mercado de fichajes en pleno apogeo.

Haaland fue preguntado por esos rumores que le colocan bajo la órbita del Real Madrid. "Siempre es agradable cuando los grandes clubes están interesados. Significa que has hecho algo bien", dijo el delantero al medio británico. El futbolista es uno de los grandes deseados y no es ningún secreto que a partir de junio de 2021 su cláusula de rescisión es de tan solo 75 millones de euros.

Ibra y su relación con el United

El Manchester United también está dispuesto a pujar fuerte por Haaland. Los red devils contarían tal vez con una ligera ventaja sobre sus rivales por la relación entre Erling y Solskjaer. "Llegué a Molde cuando era un niño y él me ayudó mucho", reveló el futbolista del Dortmund. "Fue un buen finalizador y me ayudó mucho con habilidades sorprendentes y métodos de remate. Ha sido importante en mi carrera", aseguró uno de los jugadores de moda.

Erling Haaland, en un partido del Borussia Dortmund EFE

Haaland afirmó que desde niño siempre supo que cuando "fuera mayor" quería ser futbolista. "Es lo que hago. Siempre supe que sería un buen jugador, pero las cosas han ido muy rápido. ¡Me gusta esa velocidad", comentó el delantero noruego, quien no olvida que su modelo a seguir es Ibrahimovic.

"Me gusta su mentalidad y cómo ve las cosas diferentes. Creo que siempre he tenido esa confianza también, soy solo yo", dijo un Haaland que finalizó con otro comentario sobre el gigante sueco: "También me gusta cómo se mueve de un club a otro, en otro país. Lo cual no es fácil. Pero siempre entra y solo marca goles, desde el primer segundo. Ambos somos delanteros y ambos somos altos. Pero tenemos un juego diferente. Es difícil compararnos. Soy quien soy".

