Mateu Lahoz perdonó la expulsión a Jordi Alba en la primera parte de El Clásico del 1-M

Partido de alta tensión el que abre el mes de marzo en el Santiago Bernabéu. Durante los primeros compases del encuentro, Jordi Alba y Dani Carvajal protagonizaron un rifirrafe que acabó con una decisión salomónica por parte del colegiado del encuentro. Mateu Lahoz mostró la amarilla a cada uno de ellos y puso fin a esa guerra.

Comenzó entonces un nuevo partido para ellos. Con la mayor parte de El Clásico por delante y con una amarilla que les ponía en alerta para jugadas futuras comprometidas. Fue así como en el minuto 33, Jordi Alba se convirtió en protagonista del partido por una clara falta sobre Fede Valverde que se quedó sin sanción.

En el banquillo del Real Madrid no se podían creer que Mateu Lahoz no señalase ni falta, mientras que en el Santiago Bernabéu crecía cada vez más el runrún porque eran conscientes que el colegiado había perdonado la segunda amarilla a un lateral culé que llegó justo a la convocatoria y que fue la gran novedad en el once titular de los suyos.

Fede Valverde intenta robar el balón a Jordi Alba REUTERS

La acción siguió y fueron minutos después cuando la realización mostró las imágenes de la polémica. En ellas se puede comprobar que Jordi Alba se desentiende del balón para derribar a un Fede Valverde que tenía el control del esférico y ganaba la partida al internacional español. Una amarilla clara, pero que no fue tal porque el lateral arrastraba la anterior cartulina por el encontronazo con Dani Carvajal.

Una decisión que marca

Quedarse con uno menos con más de una hora por disputarse hubiese sido un duro golpe para los de Quique Setién. La polémica ha hecho acto de presencia en El Clásico y en juego hay mucho. A Barça y Real Madrid solo les separaban dos puntos en la clasificación de La Liga y cada vez queda menos para conocer al campeón y llegue a su final una nueva edición del campeonato doméstico.

[Más información: Narración y estadísticas del Real Madrid - Barcelona de La Liga]