Jovic pierde con Zidane: solo dos goles en el Madrid y Mariano le adelanta

La convocatoria de Zinedine Zidane para El Clásico de este domingo ha traído cola. La culpa la tiene la no inclusión de Luka Jovic entre los 19 nombres de los jugadores citados por el técnico francés para el partido contra el Barcelona. El serbio no está sancionado y tampoco lesionado, se trata de una decisión de su entrenador, que con el paso del tiempo ha ido perdiendo la confianza en Jovic.

El balance de Jovic es de solo dos goles con el Real Madrid. El último llegó hace apenas unas semanas, el 9 de febrero ante Osasuna. Aquello parecía que podía levantar el ánimo al jugador, que ha reconocido públicamente que le está costando adaptarse, pero lejos de eso, ha dejado de contar para Zidane hasta el punto de solo haber jugado seis minutos en los últimos cuatro partidos.

Es cierto que Jovic se vio afectado por un proceso de gastroenteritis, pero llegó a tiempo para poder estar contra el Celta y, sobre todo, ante el Levante después de que ya hubiera pasado más de una semana de aquel contratiempo. No jugó en ninguno de esos partidos y reapareció ante el City para solo 'disfrutar' de seis minutos sobre el terreno de juego. En el último mes, en seis partidos -siete con El Clásico-, Jovic ha jugado 25 minutos.

Su papel en el Madrid está sorprendiendo, especialmente en el último mes. Jovic no cuenta para Zidane, pese a que el equipo atraviesa por un periodo en el que vuelve a estar peleado con el gol como lo estaba el curso anterior. Pero el entrenador blanco no termina de ver al serbio como una alternativa de garantías ya no solo para no ser titular, si no ni siquiera para estar en el banquillo. Sorprende, teniendo en cuenta que Zidane el que pidió el fichaje de Jovic en verano.

Zidane llama a Mariano

No estar en la convocatoria para El Clásico es un golpe duro para Jovic y también lo es que su hueco lo haya ocupado Mariano Díaz. Si hay un jugador de ataque que ha contado todavía menos que Jovic para Zidane -además de Brahim-, ese es Mariano. Pero en un momento de necesidad como el de ahora, el francés ha preferido llamar al canterano en lugar de al ex del Eintracht Frankfurt.

La situación de Jovic es complicada. Costó 60 millones de euros y los meses pasan y pasan sin que demuestra que vale lo que pagó el Madrid en verano. Los rumores sobre otros delanteros van en aumento de cara a la temporada que viene y mientras el club se piensa si fichar, al serbio se le agota el tiempo para demostrar su valía. Los 27 goles que marcó en Alemania el curso pasado son su mejor aval, pero el crédito se le agota como lo hace la confianza de Zidane en él.

