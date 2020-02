La UEFA podría sancionar a Vinicius por su rajada contra los árbitros

"Siempre vienen aquí los árbitros y pitan contra nosotros", dijo Vinicius en zona mixta tras la derrota del Real Madrid ante el Manchester City. Fueron sus palabras sobre la acción de Gabriel Jesus en el primer gol de su equipo y la posible falta que cometió sobre Sergio Ramos y que no señaló el colegiado. El brasileño rajó delante de los medios de comunicación y podría sufrir consecuencias por ello.

La rajada completa de Vinicius fue la siguiente: "Gabriel Jesús hace falta en el primer gol. Todo el mundo lo sabe. Pasó en la primera parte conmigo y Mahrez y me pitó falta. Tiene VAR y no quiso ir a verlo. Siempre vienen aquí los árbitros y pitan contra nosotros. Yo vi en el campo que era falta, no me hizo falta verlo en el vestuario. Aquí nos pitan siempre igual. En el partido contra el Levante, la primera tarjeta de Sergio en la primera falta no es normal. ¿Si nos pitan mal aposta? Sí, sí. Somos el equipo con más Champions y más Ligas. Va a ser siempre así".

Esas palabras le pueden costar caro a Vinicius, a quien puede sancionar la UEFA. El máximo organismo continental es implacable con este tipo de declaraciones y podría haber tomado nota de lo que dijo el jugador del Real Madrid, que dio a entender que los árbitros perjudicaban al club blanco de manera intencionada.

Vinicius celebra con la grada del Santiago Bernabéu el gol de Isco REUTERS

La UEFA podría abrir expediente a Vinicius o, directamente, sancionarle. Hay precedentes similares y es que la UEFA no es tan permisiva como se es en la competición española en este tipo de asuntos. Es decir, que Vinicius podría ser suspendido por varios partidos, lo que significa que podría perderse el partido de vuelta contra el City, que se disputará dentro de tres semanas.

La sanción a Neymar

El caso más claro y parecido al de Vinicius es el de Neymar. El brasileño fue suspendido el año pasado por cargar contra el arbitraje que sufrió el PSG ante el Manchester United. "Ponen a cuatro personas que no entienden de fútbol para analizar una jugada. ¿Cómo va a poner las manos de espalda?", puso en su cuenta de Instagram criticando el VAR por una acción que acabó costando la eliminación a su equipo. Fue sancionado con tres partidos, que acabaron siendo dos, los cuales cumplió esta temporada en la fase de grupos.

