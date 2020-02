El 'olvidado' Faubert, sus mejores recuerdos en el Madrid y sus parecidos con Braithwaite

"Pocos franceses pueden decir que jugaron en el Madrid alguna vez", presume Julien Faubert en una entrevista a France Football. El francés es uno de los futbolistas que más de puntillas ha pasado por el club blanco en este siglo y se le recuerda más por las bromas que se hicieron de él que por su fútbol. Aún así, él guarda un buen recuerdo de su paso por el Real Madrid.

"Aprendí y progresé mucho. La prueba, la temporada siguiente, en Inglaterra, jugué a un nivel bastante alto. El Madrid, para cualquier futbolista, es el Santo Grial. El Madrid y el Barça, estos son los dos clubes más grandes del mundo para mí", dice sobre haber jugador en el Real Madrid.

A algunos ha recordado la llegada de Martin Braithwaite al Barça a la suya al Madrid. Faubert tiene claro que en ambos casos fue por algo: "La gente puede decir y pensar lo que quiera... Estamos hablando de las principales entidades de fútbol, clubes ultraorganizados, muy exigentes con el reclutamiento o cosas por el estilo. Incluso si vienes de la nada, si te cogen, te cogen por algo, no para ser buenos samaritanos o para enriquecer a un grupo porque tienen muchos medios para hacerlo de manera diferente", reclama.

Faubert en el Real Madrid. Foto: Instagram (@faubert_julien_18)

"Si te cogen es porque te siguieron, que conocen tus cualidades. Sí, la gente se puede reír, pero muchos nunca han tocado una pelota. Otros lo han hecho y también se han reído, ya sea por celos o por desdén... No tengo ningún problema con eso. Prefiero reírme de las críticas. En mi CV, simplemente aparece el Real Madrid", apunta.

Consejo a Braithwaite

El consejo que le da al nuevo delantero del Barcelona es no fijarse en los comentarios negativos: "Recibí muchos mensajes positivos, y solo me concentré en ellos, sin prestar atención a lo que estaba pasando en negativo. Es lo mejor que puedes hacer. Como dije: no te llevamos a lavar los vestuarios", dice.

Su paso por el Madrid

"Me adapté lo suficientemente rápido porque tuve la suerte de tener a Lassana y Mahamadou Diarra a mi lado. Tuve gran relación con Marcelo y Salgado", dice sobre el trato que tuvo con el vestuario blanco.

"La dificultad era la velocidad del juego. Aprendí a ver la solución antes de recibir. El juego va muy rápido en espacios pequeños, muy rápido en el suelo. También elevé mi nivel técnico, porque tienes que ver muy rápido y tener éxito muy rápidamente la ejecución del pase, la ejecución del control. He progresado enormemente en esto", concluye hablando de lo que aprendió en el Madrid.

