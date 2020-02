El derrumbe del Real Madrid ante el Manchester City en cinco claves

El Real Madrid cayó derrotado contra el Manchester City. Los de Zidane se complican seguir con vida en la Champions League y es que tendrá que viajar a Inglaterra dentro de tres semanas con un 1-2 en contra. Obligados a remontar, los blancos deben aprender de sus errores en el partido de ida, que fueron unos cuantos.

El partido parecía controlado para el Madrid con 1-0 en el marcador, pero llegaron diez minutos fatídicos en los que el equipo se derrumbó, encajando dos goles casi de seguido que le pueden condenar en Europa. Estas son las claves que marcaron la caída blanca en menos de un cuarto de hora.

Carvajal, un agujero

El gran señalado del partido del Real Madrid fue Dani Carvajal. Su temporada no está siendo buena y su actuación contra el City no hace más que demostrar su bajón. Su banda fue un agujero desde el primer tiempo y los dos goles de los ingleses vinieron desde su lado. Sufrió y mucho contra los atacantes de Guardiola y deberá mejorar mucho de cara a El Clásico y la vuelta de Champions.

La acción del primer tanto del City nació desde su lateral, con una gran acción de De Bruyne que aprovechó el espacio y dejó una delicatessem dentro del área. Gabriel Jesus, en el palo contrario, cabeceó a gol. En el segundo, Carvajal cometió un penalti sobre Sterling, aunque en defensa del lateral madridista, el contacto fue leve.

Zidane y Guardiola, dando órdenes a sus jugadores desde la banda del Santiago Bernabéu REUTERS

Mala gestión del 1-0

El gol del Madrid llegó cuando mejor estaba el City y fue un golpe de moral que parecía cambiar el rumbo del partido. Los blancos se crecían y se lanzaron a por el 2-0, pero el tanto de Isco solo había ocultado los problemas que había sufrido el equipo durante el resto del partido y que resurgieron tras el empate.

Zidane debió hacer cambios, como tenía que haberlos hecho antes del gol. Había jugadores cansados (Vinicius o Modric) y otros que no conectaban (Benzema o Isco), mientras el City dominaba. Los jugadores también debieron saber jugar con la ventaja y no seguir lanzándose en tromba en campo contrario, como hizo Carvajal en el origen del primer gol del City.

Estrellas desconectadas

Al Madrid de Zidane le falta gol, pero también mayor incidencia de sus grandes estrellas en ataque. Es el caso de Benzema, que pasó desapercibido sobre el campo y arrastra una mala racha sin marcar. Se echa de menos a Hazard, otra vez de baja hasta dentro de unos meses. Y es que el belga es, de las mayores figuras del equipo, el único que parecía capaz de ser diferencial en estos momentos.

Benzema no estuvo y tampoco Bale, al que ya casi ni se le espera. La entrada del galés debió dar un impulso. Otra vez estuvo insulso, saliendo desde el banquillo y sin aportar nada. Lo más destacado fue una bronca que tuvo con el colegiado.

Fallos puntuales

El Madrid sabía que para ganar debía conceder muy poco, por no decir nada. En la primera parte se vio. Los blancos apretaban con una presión alta, pero cuando las piernas empezaron a pesar los huecos se hicieron más grandes. Fallos puntuales acabaron penalizando el equipo, como lo fue el despiste de Casemiro que acabó con la expulsión de Sergio Ramos. Faltó más control en la segunda parte, el que podía haber aportado Kroos, que no jugó un solo minuto.

Sergio Ramos y Gabriel Jesús en los dos lances que decidieron el Real Madrid - Manchester City

Demasiado castigo arbitral

No es excusa para tapar el resto de problemas del Madrid, pero otra vez el arbitraje jugó en contra de los blancos. El primero gol del City no debió subir al marcador por una falta de Gabriel Jesus sobre Sergio Ramos. El contacto no es brusco, pero lo suficiente para desestabilizar al central blanco en el salto.

El árbitro fue implacable siempre en contra del Madrid. Sí mostró la roja a Ramos por un contacto igual de leve que el de Gabriel Jesus en el gol. El brasileño busca el contacto en la acción de la expulsión del central blanco. Además, el penalti de Carvajal a Sterling es muy dudoso, puesto que el delantero inglés se deja caer.

