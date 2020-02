Zidane: "Es una mala racha, pero en El Clásico podemos cambiar esto"

El Real Madrid deberá dar la vuelta a la eliminatoria en el Etihad Stadium si no quiere quedar eliminado en los octavos de final de la Champions League por segunda temporada consecutiva.

Los blancos comenzaron poniéndose por delante en el marcador, gracias a un gol de Isco tras un pase notable de Vinicius, pero primero Gabriel Jesús y luego De Bruyne desde el punto de penalti culminaron la remontada de los citizens. Zidane ha analizado en rueda de prensa la actuación de sus pupilos.

Malas impresiones

"La impresión mal. Con el partido que hicimos, jugando bien al fútbol y caer otra vez de esta manera. Nos sabe mal a todos".

Conversación con el árbitro tras el 1-1

"Me dijo que no había nada, que no había visto empujón porque yo le dije que sí. Pero el árbitro ha decidido esto y ya. Lo que me molesta es que hayamos jugado bien y a diez minutos del final haya pasado esto. Con los errores finales, esto duele. No merecemos esto, pero ese es el fútbol. Hay que estar 90 minutos muy concentrados y más con este tipo de equipos".

¿Influye en El Clásico?

"Hay que jugar el partido de vuelta igual, habiendo perdido o ganado. Hay que ir allí a ganar. Referente al domingo. Tenemos otra oportunidad. Es un partidazo. Ahora toca recuperar bien y hacer un buen partido".

Buen partido en general

"Yo creo que ha sido un buen partido y que ellos han tenido la oportunidad de ganar por nuestros fallos. Los últimos diez, quince minutos han sido muy malos por nuestra parte. Incluso podían haber marcado un tercer gol".

Zidane y Guardiola, dando órdenes a sus jugadores desde la banda del Santiago Bernabéu REUTERS

Falta de concentración

"El partido es lo que hay. Nosotros marcamos el gol en el peor momento nuestro y después estuvimos mucho mejor, como en la primera parte. Pero al final nos ha faltado concentración. Son errores. No creo que los cambios hubiesen dado otra cosa. Más posesión... Es un rival muy bueno y ellos han tenido sus oportunidades".

Afición desencantada

"Yo espero a la afición. Espero que vengan para ayudar el equipo y sacar esto adelante todos juntos. Tú puedes mirar los partidos anteriores y ver que lo damos todo. Es una mala racha, estoy de acuerdo, pero esto tenemos que sacarlo como sea".

No hay bajón físico

"No es un bajón físico, creo que es más de concentración. Al final hicimos errores, pero estos forman parte también del fútbol. Hay que analizarlo bien, no te puedo decir nada más. Que los diez minutos del final han sido muy complicados para nosotros. Antes no".

Mala racha

"No sé... Durante tres o cuatro meses lo hicimos muy buen, con muy buenos resultados. Los últimos resultados son complicados. Es una mala racha. Cuando empiezas con una mala dinámica de resultados hay que estar más unidos. Más fuertes. El Clásico es una oportunidad para cambiar eso".

Karim Benzema recibe órdenes de Zinedine Zidane durante el partido ante el City REUTERS

Ausencia de Kroos

"Es un jugador importantísimo para nosotros, pero nuestra opción hoy era esta. Es una decisión técnica pero nada contra Toni, que lo está haciendo bien. Tengo a todos los jugadores y para este partido elegí a otros".

Santiago Bernabéu

"Estamos contentos de jugar en casa. Siempre. Es verdad que hoy en diez minutos se ha complicado mucho el partido. Hemos hecho todo para ganar el partido. No tengo que recriminar nada".

180 minutos

"Ya veremos. Sabemos lo que tenemos que hacer para ganar el partido, para pasar. Con un buen resultado en casa hubiera pasado lo mismo. Habría que ir a jugar allí. La eliminatoria es a 180 minutos y hay que ganar allí".

Mal resultado

"No estoy contento. Es cierto que jugamos bien la primera parte. Es cierto que tras el descanso tuvimos algunos problemas y luego conseguimos marcar, que era lo más difícil. Pero los últimos minutos del partido nos han hecho mucho daño. Es un mal resultado, es cierto. Cuando jugamos mal, puedes entenderlo. Pero hoy no ha sido así. No hemos merecido esta derrota".

Casemiro cree en pasar

"Sí, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que jugar y creer en que podemos clasificarnos. Hay que jugar la vuelta y no doy por perdida la eliminatoria".

