Zidane contra Guardiola, el duelo más esperado: los mejores se la juegan

El mundo del fútbol se para este miércoles por la noche. Real Madrid y Manchester City colisionan en el Santiago Bernabéu. Dos de los mejores equipos del mundo y dos de las plantillas más potentes, cara a cara. Pero este partido es, además, la primera vez que se verá en partido oficial uno de los duelos más atractivos que se pueda ver en los banquillos: Zinedine Zidane vs. Josep Guardiola.

Nunca antes Zidane y Guardiola se habían medido frente a frente en un encuentro oficial. Dos de los técnicos con los mejores palmarés de la última década. Tres Champions League en las vitrinas del técnico francés y dos en las del catalán. Sin duda, de los entrenadores más reputados del mundo y a los que rodea mayor aura en su trabajo. Este miércoles, el público les podrá ver enfrentarse.

El único precedente entre ambos es un amistoso disputado en verano de 2017. Guardiola, que llevaba ya un año como entrenador del Manchester City se imponía al Madrid de Zidane por 4-1. Curiosamente, el último gol de los citizens lo metió Brahim Díaz, ahora en filas de los blancos. Era la 'revancha' del City, que en 2016 caía en semifinales de Champions contra Zidane y sus pupilos. El entrenador en aquel entonces era Manuel Pellegrini.

Zidane da órdenes a sus jugadores desde la banda REUTERS

Zidane y Guardiola se enfrentan. Un duelo con la rivalidad entre Madrid y Barcelona en un segundo plano, aunque la realidad es que la relación entre ambos es buena. Hay que recordar que Zidane formó parte de un 'máster' que realizó en 2015 durante su formación de entrenador, pasando una semana en Múnich siguiendo de cerca los métodos del catalán al frente del Bayern. Tras el sorteo de Champions, Zizou dijo de Pep que era "el mejor entrenador del mundo".

Elogios y buen rollo a parte, Zidane y Guardiola se lo juegan casi todo en la eliminatoria. Un duelo a todo o nada, que llega en una ronda muy tempranera en Champions. Así lo quiso el sorteo, que emparejó a los citizens con el segundo de grupo más peligroso de todo el bombo. Ninguno quiere verse fuera de la máxima competición continental casi a la primera de cambios.

Guardiola, en un momento del partido ante el West Ham United REUTERS

Zidane, imbatible en Champions

Zidane se juega, en primer lugar, un increíble récord que mantiene desde que cogiera las riendas del Madrid en 2016. Tres 'Orejonas' después, el técnico francés todavía no sabe lo que es caer en una eliminatoria de Champions. Su trayectoria en Europa es impoluta, aunque como Guardiola, siempre ha insistido en dar más importancia al título de Liga, el que mide el día a día de los equipos.

Pero no solo está en juego la reputación de Zidane para los blancos. Los últimos resultados han devuelto las dudas al madridismo, que por segundo año consecutivo no quiere ver a su equipo naufragar en las máximas competiciones. El Madrid, además, afronta el domingo El Clásico, donde deberá recuperar el liderato liguero. Otra vez se juega la temporada en una semana, con el recuerdo de la eliminación ante el Ajax todavía muy presente.

Pep y la sanción al City

Guardiola sueña con ganar por fin la Champions. Es un título que se le resiste desde 2011 y que no pudo ganar con el Bayern Múnich. En el City no se ha quedado ni cerca, por ahora, y ahora podría afrontar su última oportunidad, si se acaba confirmando la sanción al equipo de Manchester de dos años sin competir en Europa. A Pep le pesa todavía la eliminación a manos del Madrid de 2014 y ahora tiene una oportunidad de oro para resarcirse. Si no lo consigue, sería el mazazo más grande de su carrera.

