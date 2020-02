Zidane: "Guardiola es el mejor del mundo; me ha dado muchos consejos"

El Real Madrid vuelve a la Champions League. El conjunto blanco afronta este miércoles la ida de los octavos de final que le medirá al Manchester City. Un duelo por todo lo alto entre dos de las mayores potencias del planeta fútbol, que permitirá por primera vez en partido oficial ver a Zinedine Zidane y Pep Guardiola cara a cara en los banquillos.

El técnico francés compareció este martes en rueda de prensa acompañado de Sergio Ramos. El entrenador y el capitán blanco analizaron ante los medios de comunicación el partido de Champions y los peligros de los citizens en una semana crucial para el devenir de la temporada merengue.

Racha negativa

"Sabemos el rival contra el que jugamos. Es un equipo muy bueno y que va a venir jugando. Lo que tenemos que hacer es un buen partido. Se trata de eso. Dar lo máximo en el campo y pensar en lo que estamos haciendo bien últimamente. No pensar en los partidos malos, eso es lo que quieren meter en nuestra cabeza".

Guardiola - Zidane

"Es un Madrid - Manchester City. No hay un Guardiola - Zidane. Es un partido de fútbol y lo que quiere ver la gente es eso. Es un partido bonito y estamos contentos porque estos partidos siempre los queremos jugar".

Un Clásico

"Todos los partidos se pueden interpretar así, porque es un partido bonito. Estoy convencido".

Casemiro y Valverde

"La importancia es de todos. No hay uno o dos jugadores. Sabemos la importancia de todos y sobre todo lo sé yo como entrenador. Es una semana muy bonita para jugar. Los jugadores quieren hacer estos tipos de partidos".

Hazard y el quirófano

"No soy quién para decir si se tenía que operar o no. Hay gente muy competente, que sabe de eso. Eden está molesto, no está contento. No nos alegramos de su lesión. Estamos mal. Él quería volver y darnos lo que nos puede dar. No lo ha podido hacer, porque solo ha vuelto dos partidos. Solo quiero que cuando vuelva, vuelva bien totalmente".

Guardiola, en un momento del partido ante el West Ham United REUTERS

Guardiola, el mejor del mundo

"Siempre lo ha demostrado. Primero en el Barcelona, luego en el Múnich, ahora en Manchester. Es mi opinión, hay muchos entrenadores en el fútbol. Solo digo que lo es para mí".

Los recursos de los rivales

"Hay muchos equipos a los que les gusta tener el balón. Tu juegas contra un equipo con virtudes y tienes que anular las cosas que hacen bien. Hay equipos con muchos recursos, el City es uno de ellos. No cambia nada nuestra preparación".

Su tiempo con Guardiola

"Guardiola me ha dado muchos consejos y hemos tenido muchas charlas. Ahora no te voy a contar, luego cada uno lo hace a su manera. Pero fue muy interesante".

Estado de Hazard

"A Eden le gusta jugar y al final no va a poder. Te puedo contar lo que veo en sus ojos y no está contento. Es importante pensar en positivo, ahora es un momento malo para él y por unos días será así. Le gusta jugar y no lo puede hacer".

