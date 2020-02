Sergio Ramos: "¿La renovación? Quieren crear un distanciamiento entre el club y yo que no hay"

Sergio Ramos será una de las grandes referencias del Real Madrid en la semana más importante del año para los de Zidane. Este miércoles disputarán la ida de octavos de final de la Champions League frente al Manchester City y el domingo El Clásico de La Liga ante el Barça. Dos encuentros de alto voltaje en los que se empezará a definir el devenir del proyecto merengue.

El capitán del Real Madrid compareció ante los medios de comunicación para analizar el choque ante los de Pep Guardiola. Un partido en el que el conjunto blanco se juega buena parte de sus opciones europeas esta temporada. Y es que el camero confesó que "esta semana de Champions y Clásico es importante para dar un golpe sobre la mesa".

Motivados para la Champions

"Para nosotros la Champions siempre es una competición especial y cargada de motivación para los jugadores y el madridismo. No es casualidad que tengamos ese palmarés histórico de Champions".

Racha negativa de resultados

"El fútbol son resultados, para lo bueno y lo malo. El equipo no ha cambiado mucho. Hemos caído jugando bien, hicimos muchas cosas bien, pero el gol es lo que te penaliza. Tenemos una oportunidad idónea para dar un paso importante. Esta semana de Champions y Clásico es importante para dar un golpe sobre la mesa. No hay tiempo para lamentarse y quedarte en este momento".

Actuaciones arbitrales

"No me siento perseguido. He ido cuidando mi relación con los árbitros. Excepto el capítulo del otro día, que creo que es algo personal, creo que tengo buena relación con los árbitros".

Falta de gol

"No hemos hablado de falta de gol hasta ahora. Es un poco ventajista hablar ahora porque llevemos tres o cuatro malos resultados".

Medirse a Guardiola

"Hombre... si le ganamos a Guardiola alguna broma puede caer. Tengo mucho respeto a Guardiola. Sus números hablar por si mismo. No es un plus más que el entrenador sea Guardiola. Cuando suena el himno de la Champions ya es bastante motivación".

Renovación con el Madrid

"Llevamos semanas hablando del tema de la renovación. Mi relación con el club es muy buena. No tengo ninguna prisa. Intentan crear un distanciamiento entre el club y yo que no existe. Vamos a llegar a un entendimiento. Entiendo la filosofía del club de cuando los jugadores tienen una edad hacerlo de año en año. Ni el club ni yo estamos para hablar de mi renovación. Ahora lo que importa es la Champions y la Liga. Si el club quiere que renueve, no va a haber ningún problema".

Posible sanción por sus quejas

"No temo ser sancionado por mis palabras sobre los árbitros. Vivimos en un país libre y democrático".

Bale por Hazard

"Como capitán no estoy para juzgar lo que hagan los jugadores en su vida personal. Aquí somos mayorcitos para saber qué hacemos con nuestra vida privada. Mi preocupación es que todos estemos motivados y con ganas de sumar al grupo. Para eso está el míster: para tomar decisiones".

Poco margen de error

"Me gusta salir a dar la cara cuando las cosas van mal. Ahora el margen de error es mínimo y las derrotas cuentan títulos. Llega la semana decisiva, ahora se ven a los tíos".

Sanción al City

"Cuando ves que puede ser la última en los próximos años, es un plus de motivación. Afortunadamente no lo tenemos que vivir nosotros".

Sin lamentaciones

"La grandeza de este club es resetearte cada año. No hay tiempo lamentarse. No podemos pensar que vamos a caer eliminados. Cuando sales al campo tienes que salir convencido de que vas a salir como esperas".

Presión de la afición

"Al final cuando los resultados no salen en casa sientes deuda con la afición. Porque nos gusta darles una alegría y se van con empate o una derrota. La intranquilidad de la afición se transmite a los jugadores. Nos sentimos en deuda con ellos. La presión es el escudo, ser jugador del Madrid implica eso. Es lo que te hace distinto y grande".

Zidane aporta tranquilidad

"Zidane es la primera persona que sabe manejar los tiempos y los nervios. Intentaremos seguir manteniendo la racha y estadísticamente estos años lo tenemos favorable pero el rival es complicado".

[Más información: Zidane contra Guardiola, el duelo más esperado: los mejores se la juegan]