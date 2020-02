Real Madrid y City se citan a vida o muerte en el primer cara a cara entre Zidane y Guardiola

Duelo de titanes en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid y el Manchester City se juegan el pase a cuartos de final de la Champions League en una eliminatoria igualadísima y que da comienzo este miércoles con el partido de ida en el Santiago Bernabéu. Pep Guardiola y sus pupilos miden la capacidad de reacción de los de Zidane tras los últimos resultados negativos y en una semana que puede ser determinante para la temporada.

Será la primera vez que Zidane y Guardiola se vean cara a cara en partido oficial. Ha habido precedentes cogidos por pinzas, como el Madrid - Bayern de 2014 con el francés de segundo de Ancelotti o el amistoso de 2017 en Estados Unidos, pero nunca ambos han medido sus fuerzas en un encuentro oficial y con la importancia que tiene el de este miércoles. Dos de los mejores se enfrentan en un duelo muy esperado por todos.

En las horas previas, los entrenadores han mostrado su respeto mutuo. Zidane, sin ir más lejos, refrendaba su opinión de que Pep es "el mejor del mundo". Su relación es buena y es que se conocen tan bien, hasta el punto de que el francés pasó en 2015 una semana en Múnich aprendiendo del catalán cuando terminaba su formación como entrenador profesional.

Zidane y Guardiola

Pero cuando suene el pitido inicial del silbato del italiano Daniele Orsato, comenzará una batalla a vida o muerte en la que ambos equipos se juegan el todo por el todo. Unos, los blancos, por no sumar un segundo año seguido cayendo en octavos de Champions; otros, los celestes, por no decir adiós tan pronto a una competición a la que no volverán en las próximas dos temporadas.

Los fantasmas del Ajax

En el Santiago Bernabéu todavía está muy reciente la eliminación contra el Ajax de Ámsterdam de la temporada pasada. Ocurrió, además, en clima similar. El Madrid dijo adiós en una semana a la Copa, La Liga (se enfrentó al Barcelona en ambas) y a la Champions, condición que se puede repetir si los blancos no ganan ahora al City este miércoles y al Barça el próximo domingo. Para arrojar más dudas, el Madrid viene de no ganar en tres de los últimos cuatro partidos.

Real Madrid 1-4 Ajax, los blancos quedan eliminados de la Champions League REUTERS

¿La última de Guardiola?

Guardiola regresa al Bernabéu, al escenario en el que se convirtió en el azote del madridismo en sus años en el Barcelona, pero contra el equipo que le amargó las semis de 2014 con aquel 0-4 en contra en el Allianz que tanto daño le hizo. A Pep le pesa no haber vuelto a ganar la Champions desde 2011 y podría afrontar su última oportunidad en el City si se confirma la sanción de la UEFA de dos años sin competir en toda competición europea. Termina contrato en 2021.

Con esas premisas, Real Madrid y City se presentan este miércoles en el Bernabéu. Los blancos sin Eden Hazard otra vez, tras lesionarse de gravedad ante el Levante el fin de semana pasado. El City con Sterling, recuperado ya de sus problemas en los isquiotibiales. El delantero inglés pone el morbo por los rumores que le relacionan con el Madrid de cara al próximo verano. Situación a la inversa que la de Isco, a quien Guardiola quería en su equipo hasta el momento de conocerse la sanción UEFA.

Un Madrid sin Hazard

El Madrid se plantará, casi con total seguridad, con un 4-4-2 en rombo. En defensa volverá Ferland Mendy en banda izquierda y Modric sería el sacrificado en un centro del campo que contaría con Isco en la mediapunta. Al lado de Benzema, sin Hazard, volvería a estar Bale, a quien un contratiempo como la lesión de su compañero vuelve a dar una oportunidad de oro para volver a ser importante en el Madrid. Deberá aprovecharla.

Un City con Sterling

El City, que este año no luchará por la Premier que está encarrilada por el Liverpool, llega al coliseo blanco con una de las plantillas más potentes del mundo. Su gran peligro sigue siendo el 'Kún' Agüero y sus goles y habrá que ver al nivel al que vuelve Sterling, que estaba siendo de los futbolistas más determinantes de Europa antes de su lesión. De Bruyne, Mahrez, Rodri o Gündogan aportan más nombre y talento a un equipo al que se le exige hacer más de lo que ha hecho en los últimos años en Europa.

Real Madrid - Manchester City

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, F. Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos, Isco; Bale y Benzema -posible once inicial-.

Manchester City: Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, B. Mendy; De Bruyen, Rodri, Gündogan; Mahrez, Agüero y Sterling -posible once inicial-.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia).

Hora: 21:00 - Movistar Liga de Campeones / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu (Madrid).