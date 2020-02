El menosprecio a Salah en el Liverpool por su posible salida a Madrid o Barcelona

Mohamed Salah lleva años instalado entre los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, hay dos leyendas del fútbol inglés que piensan que los aficionados reds no tratan como deberían al egipcio. Se trata de Jamie Carragher y Gary Neville, que han hablado sobre la figura del Liverpool.

"Creo que se le subestima. Salah es considerado de clase mundial fuera, pero los fanáticos del Liverpool le están menospreciado. Creo que el Liverpool tiene seis jugadores de clase mundial: Alisson, Trent Alexander-Anrold, Virgil van Dijk, Sadio Mane, Roberto Firmino y Salah. Pregunté a los fanáticos del Liverpool si tomarían mucho dinero por cualquiera de los otros cinco, cualquiera que sea la cifra, no hay posibilidad. Pero si piden 130 millones por Salah, ¿lo tomarían? Oh sí", apuntó Carragher en la televisión inglesa.

"También recibe muchas asistencias. Tiene 92 en total, solo por detrás de Lionel Messi. Jugó 97 partidos, nunca se lesionó. Él está allí semana tras semana. 97 juegos de 102. Si soy gerente quiero saber que tengo un jugador semana tras semana, nunca falla como él. Si preguntas, "¿Cuál preferirías que se fuera, Mané, Firmino o Salah?". Todos dirían Salah", continuó.

Sadio Mané y Mohamed Salah Twitter: (@LFC)

Comparación con Mbappé y Sancho

"Mbappé es de clase mundial, Sancho está llegando. Pero creo que será muy difícil en los primeros tres años obtener esos números. Mira esos números, solo Messi está por encima de este hombre", señaló.

"Nunca es fácil reemplazar a un jugador así. Dije hace 18 meses que pensaba que Salah se iría. Hay una sensación de que quiere jugar para el Real Madrid o Barcelona y tomará el gran movimiento. Esa es la razón por la que no le cuidan. Afinidad, lealtad, ¿podría dejarnos? Sí. Quizás esté usando el Liverpool como un trampolín para su carrera. Seamos honestos, Madrid y Barça para muchos jugadores son la cima", dijo Neville.

"He dicho esto por años. Si el Barcelona viene por uno de tus jugadores, tienes un problema, no hay duda de esto. Amo a Mané y Firmino, pero me quedaría con Salah si algún día tuviera que elegir", terminó.

