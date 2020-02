Kroos: "Guardiola me quería renovar en el Bayern; todavía estamos en contacto"

Toni Kroos ha concedido una entrevista a The Athletic en la que habla de cara a la eliminatoria de Champions League contra el Manchester City. El Real Madrid busca resarcirse de la eliminación del curso pasado ante el Ajax y con Zidane, que no ha perdido una sola eliminatoria como entrenador, los blancos quieren soñar. Así lo señala Kroos, que también habla de Guardiola y las ocasiones en las que pudo llegar a al Premier.

Sobre el cambio con Zidane, reveló lo que les dijo el técnico francés al volver: "Zidane nos dijo: 'Estad tranquilos y confiad en vuestras habilidades. Todos los grandes jugadores del Real Madrid han sido abucheados en su estadio pero solo los grandes de verdad se ganan al público'", cuenta Kroos. "Su principal ventaja es que ha tenido experiencia aquí como jugador y crees en lo que te dice. Ha echado una mano al grupo y tiene un gran aura a su alrededor", expresó sobre su entrenador.

Kroos siguió con sus elogios a Zidane: "El vestuario le pertenece gracias a su autoridad natural. No hay nada forzado. No actúa. Precisamente en el Real Madrid los jugadores deben respaldarte. Todo el mundo necesita sentirse valorado y parte de ello y eso no es fácil porque unos juegan más que otros pero él lo hace extremadamente bien", recalcó.

Toni Kroos mira a la grada del Santiago Bernabéu tras el gol REUTERS

El recuerdo de Guardiola

Otro entrenador que marcó a Kroos fue Guardiola, con quien coincidió un año en el Bayern y con el que se reencuentra este miércoles: "Si le preguntas hoy a los jugadores del Bayern te dirán que es el mejor entrenador que han tenido jamás en el sentido deportivo. Y hemos tenido muchos para comparar. Me encantó jugar con él durante un año. Quiero terminar mi carrera en el Real Madrid, así que no creo que trabajemos juntos otra vez", recordó sobre el técnico catalán.

Pep intentó que renovara y todavía habla con él: "Pude haber renovado mi contrato con el Bayern, aunque no creo que hubiese sido una buena idea firmar un nuevo contrato por el entrenador. Pep me quería renovar por cinco años pero, ¿y si él se iba antes? Él se fue al Manchester City dos años más tarde pero todavía estamos en contacto y nos llevamos muy bien. Nunca olvidaré todo lo que aprendí de él", contó Kroos.

Interés de Liverpool y United

Kroos es feliz en el Madrid, pero antes pudo fichar por dos clubes de la Premier League. El Liverpool llamó primero a su puerta: "No se trató de una conversación directa pero ellos me ofrecieron contarme más acerca del club y demás. Lo gracioso fue que Suárez estaba a punto de marcharse a Barcelona", destacó sobre el interés red.

Pero el equipo por el que estuvo realmente cerca de fichar fue el Manchester United: "David Moyes tenía que venir a verme y el contrato estaba básicamente hecho, pero Moyes fue despedido y la llegada de Louis van Gaal complicó las cosas. Louis quería tiempo para construir su propio proyecto. No escuché nada acerca del United durante un tiempo y empecé a tener dudas. Después empezó el Mundial y me llamó Carlo Ancelotti. Eso fue todo", concluyó.

[Más información: ¿Por qué Toni Kroos es siempre el último en bajarse del autobús del Real Madrid?]