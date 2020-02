Guardiola: "No soy el mejor del mundo, pero lo que ha hecho Zidane en Europa es irrepetible"

Real Madrid y Manchester City se citan este miércoles para la primera batalla de una eliminatoria en la que solo uno puede quedar vivo en el reto de levantar el título de la Champions League en Estambul. Los blancos no llegan en su mejor momento de la temporada y los ingleses quieren aprovechar esta crisis de resultados para dar la machada en el Santiago Bernabéu.

Guardiola regresa al estadio donde ya vapuleó al equipo blanco con el Barça, por lo que se reencontrará con una afición que no le tiene precisamente mucho cariño. Podrá contar tanto con Raheem Sterling, que la semana pasada mostró su disposición a vestir la camiseta merengue en algún momento de su vida, y con David Silva, que dejó claro que no fichar por el Real Madrid "no es una espina clavada".

El catalán ha mostrado su preocupación por jugar ante un club de la calidad del Madrid pero confía en sus posibilidades. Será la última bala que tendrá para ganar esta competición con el City después de que la UEFA anunciara su sanción para las próximas dos temporadas fuera de las competiciones europeas, aunque Guardiola ha admitido que no lo ve así y que esto no le motiva especialmente.

La anécdota de la visita de Zidane

El honor fue nuestro en mi caso. Tuvimos charlas y fue muy bien. En aquel momento, nos visitó uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. No le ha ido mal. Es bueno que Zidane haya tenido el éxito que ha tenido porque representa muy bien a todos los entrenadores.

La vuelta al Bernabéu

Siempre es un placer volver a este campo. Es de los más grandes cuando venía como jugador, gané y perdí, y como entrenador, donde también he ganado y he perdido. No me queda otra que disfrutarlo.

Sterling está en forma

Está en forma. Está en sus condiciones naturales. Su recuperación ha sido muy buena. Después de 15 días quería jugar. El otro día no estuvo con nosotros porque era arriesgado. Pero está bien.

¿Última oportunidad de ganar?

No lo creo. Tendremos muchas más oportunidades. Será difícil con este enfrentamiento, pero es una gran oportunidad claro. Intentaremos hacer todo lo posible para ganar esta temporada. No es una motivación especial. Es otro partido, eso es todo.

Diferencias desde la última vez

No me acuerdo mucho del partido de aquí. Me acuerdo más del 0-4 de Munich. Es un Madrid distinto. Es muchísimo más agresivo. Aprieta hacia adelante. El equipo tiene mucha solidaridad y mucho empuje. El juego lo sigue teniendo. Juegan muy bien. Intentaremos aprovechar sus puntos débiles.

Impacto de la ausencia de Hazard

Es una pena que no esté. Tuve el honor de disfrutarlo y en parte sufrirlo en Inglaterra. Dices, "Wow, qué jugador". Ojalá estuviera, le deseamos una pronta recuperación. Fue un acierto ficharlo.

La reputación del City, en duda

Estuvimos bajo sospecha por mucho tiempo. Tenemos derecho a apelar. Confío en la gente de mi club. Me mostraron los argumentos y la prueba. Vamos a apelar y somos optimistas. Nos merecemos estar en la Champions League. Si no sucede, tendremos que aceptarlo con las personas que desean quedarse. Confío en el club. Hacemos un llamamiento como club y esperamos a ver qué pasará

¿Necesitas suerte y el VAR para ganar?

Necesitas jugar bien, esa es la primera. Tenemos que ser fuertes, tener calidad y tener suerte. En esta etapa, es importante pero no podemos controlar eso. Podemos controlar lo que podemos controlar y ya veremos. Esta competencia, la temporada pasada, contra el Liverpool, hay que tomar decisiones. Tienes que vencer. Necesitas una concentración increíble en nuestro juego y plan de juego, además, trata de ser un poco afortunado. No me gusta ganar con las decisiones equivocadas. El VAR, los árbitros, es parte del juego. No podemos controlarlo.

Las alabanzas de Zidane

No me gusta llevar la contraria, pero no soy el mejor del mundo. No he pretendido ser el mejor en nada. Si ganas tienes más elogios y si pierdes, más críticas. Lo que ha hecho Zidane en Europa es muy difícil de repetir. Ganar tres Champions seguidas es increíble. La exigencia que supone este club de ganar siempre la Champions y que no hacerlo sea un fracaso también le hace mejor, porque lo ha gestionado muy bien. No hay nadie mejor que el Real Madrid en esta competición. Eso nos motiva para jugar el partido.

[Más información: Zidane: "Guardiola es el mejor del mundo; me ha dado muchos consejos"]