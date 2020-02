La rajada de Xabi Irureta explicando su polémica acción con Rodrygo: "Actuó como un niñato"

Una de las imágenes del fin de semana fue la tarjeta roja que vio Rodrygo Goes en su vuelta al Real Madrid Castilla. El brasileño vio dos tarjetas amarillas en el encuentro que se disputó en el Alfredo Di Stefano. La primera fue por cortar una contra en la primera mitad, pero la polémica vino con la segunda.

Rodrygo marcó el segundo gol del partido después de una gran contra. Cuando lo iba a celebrar, el portero del San Sebastián de los Reyes, Xabi Irureta, le increpó por no tirar el balón fuera cuando un rival se había quedado tendido sobre el césped. La reacción del brasileño fue celebrar el gol en su cara y el árbitro lo interpretó como un menosprecio.

El guardameta explicó en los micrófonos de la Cadena SER lo sucedido. "La jugada empieza en un codazo involuntario y es cuando ellos recuperan el balón y Rodrygo viene a la portería y mete gol. Le he dicho que cómo no había visto el codazo que todos habíamos visto y que porque había seguido en vez de echarla fuera. Se me ha puesto un poco... como un niñato diría", sentenció un Irureta bastante enfadado con la actitud del jugador del Real Madrid.

Así fue la polémica expulsión de Rodrygo que le hará perderse El Clásico en el Castilla - Sanse

"Tiene que aprender del respeto"

"Tiene que aprender muchas cosas sobre el respeto. No le he dicho nada a malas y se me ha puesto así", explicó el guardameta. "El primero que tendría que haberlo parado era el árbitro y se lo he dicho, pero bueno ya que no lo ha hecho, pues el jugador lo tendría que haber parado. Ya que ves que le han pegado que menos que haber echado el balón fuera", se quejó un Irureta que excusó su reproche hacia el jugador brasileño de esta forma.

Sobre el cruce de palabras que mantuvieron ambos, el portero explicó que Rodrygo no le dijo nada, "más que nada ha sido el gesto". "El árbitro le ha dicho que no podía hacer eso. Yo ni me he cabreado por el gesto. Ha sido una actitud de niñato", sentenció el guardameta.

[Más información: Así fue la polémica expulsión de Rodrygo con el Castilla que le hará perderse El Clásico]